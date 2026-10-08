專訪／李四川稱新北市長「公務生涯最後一戰」 盼打造雙北30分鐘生活圈

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。被問及為何將新北市長稱為公務生涯「最後一戰」，李表示，若有機會用8年時間，讓新北與台北做到共融共好，「本來這一站完了以後就該退休」，盼將大台北打造為30分鐘生活圈。

李四川表示，如果當選新北市長，第一件事就是要推動蘆社大橋，讓台北、新北的高科技廊帶及交通串聯。他說，新北有許多市民在台北工作，台北也有人到新北工作，希望透過橋梁與交通建設，把雙北的交通、經濟、文化及產業連成一體。

談到希望留下什麼樣的新北，李四川表示，他想做的不只是新北，而是讓「大台北」形成30分鐘生活圈，包括串聯雙北捷運路網，進一步與基隆、桃園連結，縮短民眾通勤及生活上的距離。

至於目前新北選情，李四川形容「表面上是冷的，但是深入基層握手的感覺是熱的」。他表示，這段時間走遍市場，常有民眾主動握手、送菜頭打氣，甚至拉著他的手說「加油，你不能輸」，部分支持者卻不願意與他拍照，「因為他們怕曝光」。

李四川說，經歷大罷免之後，雙北部分支持者在政治表態上更為保守，市場上可以感受到民眾的熱情，但未必願意公開表態。他透露，跑遍新北29個行政區，不少民眾會遞名片給他，他晚上想打電話致謝，對方卻不接電話，「因為我的電話他沒有輸入，還以為是詐騙集團」。

李四川表示，現階段除了持續走訪地方，也在各種場合催票，希望支持者能協助聯繫親朋好友，把支持轉化為實際投票動能。

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。圖／TVBS提供