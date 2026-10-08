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影／議員質疑高雄出現「黑柯產業鏈」 柯志恩：我就是受害者 ！

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
柯志恩今午受訪表示，我就是黑柯產業鏈受害者。記者王昭月／攝影
柯志恩今午受訪表示，我就是黑柯產業鏈受害者。記者王昭月／攝影

國民黨市議員許采蓁今在議會總質詢，指近期常出現粉專貼文及綠營議員接續引用評論情況，質疑高雄選舉出現「黑柯產業鏈」；國民黨高雄市長參選人柯志恩感嘆，這根本是「一條龍」的策略，「柯志恩在高雄的日常」，呼籲選舉不用選得這麼惡劣。

2026九合一選舉

許采蓁表示，臉書粉專「狼與羊的午餐投票」在2021年成立，2024年7月18日才出現第一篇貼文，內容多數針對柯志恩及包括她在內的幾位監督高雄市政力道較大的國民黨議員。質疑一個沒有流量的匿名粉專，為何能一再被知名媒+體引用，又有綠營政治人物接續引用、評論，無疑是黑柯產業鏈。

「我就是黑科產業鏈的受害者」柯志恩今午參加青商之友會受訪表示，他們常常透過一些側翼粉專，然後媒體就跟進，之後又透過一些留言，再透過評論不斷轉傳，「這根本是一條龍的策略，我在高雄日常」。所以我真的要呼籲，選舉可以不用這麼惡劣。

柯志恩說，有什麼事實，就講什麼樣的話。但目前為止高雄市長選戰不斷非常熱烈地開打，這樣的產業鏈不斷讓柯志恩受到非常多謠言式的攻擊。所以我再次強調，不要把媒體當側翼，媒體也不要去當側翼，大家還是要本著新聞的良知，有多少事實就說多少話，才是一個選舉當中非常重要的正道。

柯志恩 高雄 議員 2026九合一選舉

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