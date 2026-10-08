造勢活動遭酸「老藍男大集合」 李四川：選的是能力不是年紀

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。面對68歲首度參選，近期板橋造勢活動又被網友以「老藍男大集合」形容，李四川表示，選舉重點不在年紀，而是觀念是不是新，「如果你的年紀很輕，但是你的觀念很老，那說實在也沒用」，他認為選民應看能力與經驗，而不是只看年齡。

隨著選情升溫，聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，近日已訪過國民黨台南市長參選人謝龍介、民進黨台北市長參選人沈伯洋，該節目由趙少康主持，今天搭配聯合報記者張文馨、媒體人樊啟明共同提問。

樊啟明提問，李四川的對手及支持者持續拿年齡做文章，10月4日板橋造勢活動中，李四川與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜同台，網路上也有人以年齡議題嘲諷；相較之下，民進黨新北市長參選人蘇巧慧較年輕，要如何說服選民？

李表示，蘇巧慧的父親蘇貞昌過去與侯友宜競選新北市長時，「他還大我兩歲，那時候為什麼沒有認為她爸爸是老人？」他認為，年紀並不是最重要，「能力才是最重要的」，若提出政策的人沒有相關經驗，隨意提出政策，最後卻做不到，對市民並不公平。

李四川說，經驗是長期累積而來，若年底順利當選新北市長，不需要再重新摸索，「我就可以上手」，相關工作與地方建設經驗都已累積在腦中。

對於國民黨長期執政新北，是否可能出現選民追求「新鮮感」、期待政黨輪替的聲音，李四川以老店當比喻，他說，一家店如果開了30年、40年，每天仍有人排隊，「你說好了，開了40年也該關了，換新的來，沒有道理啊。」若施政做得好，就應該繼續做下去。

專訪中，主持人趙少康也透露，約3個月前曾致電侯友宜，問侯是否「全力挺李四川」，侯當時回應「我當然全力挺，我保證全力挺」。被問到侯友宜是否真的全力支持，李用堅定語氣回答「全力挺」，並說「他挺得很牢」。

李四川也表示，侯友宜目前市府團隊中，有不少都是自己過去共事過的同仁，若年底當選，現有團隊中優秀、願意留下來的人，他會繼續留任；侯市府已完成的政策會延續，正在推動的會加速完成，已規畫的會落實。

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。圖／TVBS提供