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談蔣萬安危機處理 李四川：市政每天都有事「面對問題就去解決」

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。圖／TVBS提供
國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。圖／TVBS提供

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。談及台北市長蔣萬安近期頻遭市政議題圍攻、危機處理能力受檢驗，李四川表示，市政每天都會有事情發生，「只是大或小」，該說明就說明，做錯了就承認、改進，面對問題並解決問題。

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李四川表示，台北市媒體密度高，稍微一點事情都可能變成很大事件，市府同仁更要戰戰兢兢。他說，近期相關事件台北市府都有及時說明，「如果有錯的，那就必須要改」，公務體系職責最重要就是解決問題。

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對於蔣萬安是否能在北台灣發揮「母雞」效應，以及近期與民進黨台北市長參選人沈伯洋的選戰攻防是否影響新北，李四川表示，目前在新北感受「還好」，自己衝刺陸戰跑7個多月，從民調來看目前大致維持穩定領先。

被問到所謂「洋流」是否可能影響新北選情，李四川說，他認為「新北只有川流」，不管以前的「韓流」，或現在所稱的「洋流」，「到新北來都變成川流」。

專訪中也談到校園毒品問題。李四川表示，現在新型毒品樣式愈來愈多，若把查緝責任放在學校老師等末端，「太難了」，政府應從源頭強力管制，加強運毒、製毒及販毒的查緝，「對於毒品一定是零容忍」。

李四川表示，毒品就是毒品，大人必須把定義講清楚，若說法模稜兩可，可能讓孩子誤以為這些物質不是毒品。他也提到，過去在新北曾有相關委員會，由檢察長等人參與，針對在學及中輟學生建立管理機制，未來面對咖啡包等新型態毒品，應強化跨單位追蹤及加強醫療等配套。

至於沈伯洋日前表態，要就毒品議題與李四川及蔣萬安辯論，李表示，美沙冬治療與注射針具是不同概念，不能混為一談；他強調，毒品議題茲事體大，應把相關概念說清楚。

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。圖／TVBS提供
國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。圖／TVBS提供

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報與TVBS共同推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫專訪。圖／TVBS提供
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