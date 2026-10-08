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AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

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專訪／AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

聯合報／ 記者林媛玲張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報及TVBS少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪。圖／TVBS提供
國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報及TVBS少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪。圖／TVBS提供

台北市長蔣萬安今拋遷建松山機場作為AI 園區構想，發展 AI 算力需要大量且穩定的電力，國民黨新北市長參選人李四川接受聯合報及TVBS少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪時透露，只要確保安全的前提下，無論是核電廠延役或重啟核四他都贊成，且隨著科技進步，高劑量核廢料回收技術也已進步許多，只要善加處理核廢料，核電可作為穩定供電來源。

2026九合一選舉

隨著選情升溫，聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，近日已訪過國民黨台南市長參選人謝龍介、民進黨台北市長參選人沈伯洋，該節目由趙少康主持，今天將搭配聯合報記者張文馨、媒體人樊啟明共同提問。

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樊啓明提問到，藍綠都支持AI，但AI 最主要關鍵還是電，台灣缺電問題一直存在，民進黨政府也做調整，譬如說核三要延役，那現在核二也傳出來可能延役，核二地點就在新北市轄區內，詢問李四川對核二廠延役態度？

李四川回應，他本身是學電機，原則上只要能確保安全，核電不管是延役或重啟他都支持，過去他當行政院秘書長時，台電的核電管理在全世界還是排名前面，管理得比日本還好，核電本身還是穩定且價錢相對便宜的供電，對AI算力需要的電，還是能透過核電來支援，如果電不足，說實在就會很難處理。

至於核廢料問題也常被討論，李四川說明，以現在的科技，高劑量的核廢料在法國是可以回收的，當然變成低劑量還是要載回來，時下科技比昔日進步相當多，如果能好好核廢料，他贊成核電應繼續供電。

樊啓明提問，除了核二問題還有核四，「核四放在那邊現在變成一個大怪獸，要廢也不是，繼續用也不是」，現在政府沒有一個態度，核四就在新北市境內，對於核四態度為何？

李四川回應，核四還沒運轉就已被封存，假設中央政府希望核四要重啟，需在專業上包括運轉或安全上沒有任何的問題，他贊成核四可再重啟，前提是要在安全且技術上是可行的條件下處理。

國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報及TVBS少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪。圖／TVBS提供
國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報及TVBS少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪。圖／TVBS提供

核電 核四 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉 蔣萬安

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