專訪／挺蔣萬安遷松機規畫AI園區 李四川：輝達進駐產業鏈北市已無地

台北市長蔣萬安今宣布規畫台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。國民黨新北市長參選人李四川今接受聯合報及TVBS少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」專訪時表示，他認同蔣市長把松山機場作AI園區構想，因輝達到北士科後，當所有產業鏈都進來，北市已沒有地，應提早規畫，至於松山機場如何退場要跟中央溝通。

隨著選情升溫，聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，近日已訪過國民黨台南市長參選人謝龍介、民進黨台北市長參選人沈伯洋，該節目由趙少康主持，今天將搭配聯合報記者張文馨、媒體人樊啟明共同提問。

張文馨問到，當時輝達有考慮松山機場南邊土地，若機場要遷建，以後輝達專機要降落到哪？是否影響科技廊帶發展？李四川說，過去市府也曾提供機場周圍土地，輝達還是喜歡還是在北士科，最重要因素還是環境，第二還是廊帶關係，包括產業鏈都進來，包括內湖科技園區，或到新北五股到蘆洲，最重要是讓它成為AI園區。

至於松山機場面臨的挑戰及完成後效益，李四川說明，挑戰就是載運量，一定要等桃園機場能夠承擔才有辦法搬過去，至於效益是松山機場長年附近屋主無法都更，對機場搬遷後會樂觀其成，但他認為目前中央現在應會有一些意見，不過輝達從進駐到蓋好還要5年時間，這5年可好好跟中央討論哪種方式最好。

樊啟明提問表示，過去民進黨籍北市長參選人李應元在選市長時曾提出過遷建松山機場，但當時藍營態度反對遷建，今蔣萬安提出遷建是否有昨是今非的質疑？

李四川回應，現在是因輝達要進來台北這個議題才會重提，台北市現在已找不到園區土地，唯獨有松山機場這塊地，不然就要到關渡，那個地點被稱為台北的肺，原則上又不能隨意開挖，如今因輝達海外總部進駐北士科而重啟這議題。

TVBS少康戰情室主持人趙少康說，這議題藍軍可以回應是因為過去沒有AI，黃仁勳就曾說如果沒有AI的話，會讓美國及台灣的GTP呈現負值，也是因為AI發展而帶起很大改變。

國民黨新北市長參選人李四川今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，除談市政議題，也討論洋流現象、當選後要做的第一件事、松山機場遷建效益及挑戰、是否支持核二重啟、如何迎接AI算力大爆發等議題。圖／TVBS提供

國民黨新北市長參選人李四川今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，除談市政議題，也討論洋流現象、當選後要做的第一件事、松山機場遷建效益及挑戰、是否支持核二重啟、如何迎接AI算力大爆發等議題。圖／TVBS提供

國民黨新北市長參選人李四川今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，除談市政議題，也討論洋流現象、當選後要做的第一件事、松山機場遷建效益及挑戰、是否支持核二重啟、如何迎接AI算力大爆發等議題。圖／TVBS提供