沈伯洋質疑松機遷移蔣萬安10年做了什麼？ 她反問：民進黨已喊20年

台北市長蔣萬安上午宣布規畫遷移松山機場，將近300公頃土地打造「台北AI園區」住宅及公園，遭民進黨台北市長參選人沈伯洋今質疑，蔣萬安「這10年來做了什麼準備？」台北市議員游淑慧今反酸民進黨自己已經喊了20幾年。

她說，2002年民進黨台北市長候選人李應元，主張「遷移松山機場、打造首都中央公園」；2006年，謝長廷提出「松山機場再生計畫」；2018年，姚文智再把遷松機、打造中央公園列為主要政見。

游淑慧指出，倒想反問，民進黨中央從陳水扁8年，到蔡英文、賴清德至今又10年多，中央執政加起來已經超過18年。既然自己的台北市長候選人一再提出遷移松山機場，那這18年民進黨的交通部為遷移松機做了什麼準備？

游淑慧表示，有意思的是，交通部真正做的反而是，2016年規畫「松山機場2030整體規畫」；2022年又提出「松山機場2040整體規畫」，甚至把松機定位為「首都國際商務機場、國內航空運輸服務樞紐」。

她說，民進黨的市長候選人主張要遷移松山機場，但民進黨執政準備的都是「繼續使用松山機場」

算兩面包贏？游淑慧還說，更有趣的是，沈伯洋今天問蔣萬安「這10年做了什麼？」前交通部長葉匡時今天就公開表示，2016年蔣萬安剛擔任立委時，就曾拜訪他，討論松山機場遷移的可行性。

游淑慧指出，如果沈委員要用「準備多久」來檢驗別人的政見，那也請教沈委員哪一個重大主張不是參選市長後才提出來的？哪一個主張，過去已經準備了N年？這陣子所有主張，做過哪些具體準備？「同一把尺，大家一起量」。