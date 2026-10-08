快訊

AI算力爆發 若缺電怎解？李四川贊成核電廠延役或重啟核四

好市多熟食區最頂是哪一個？ 老饕點名這三種：真的好吃

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋質疑松機遷移蔣萬安10年做了什麼？ 她反問：民進黨已喊20年

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安上午宣布規畫遷移松山機場，將近300公頃土地打造「台北AI園區」住宅及公園，遭民進黨台北市長參選人沈伯洋今質疑，蔣萬安「這10年來做了什麼準備？」台北市議員游淑慧今反酸民進黨自己已經喊了20幾年。

2026九合一選舉

她說，2002年民進黨台北市長候選人李應元，主張「遷移松山機場、打造首都中央公園」；2006年，謝長廷提出「松山機場再生計畫」；2018年，姚文智再把遷松機、打造中央公園列為主要政見。

游淑慧指出，倒想反問，民進黨中央從陳水扁8年，到蔡英文賴清德至今又10年多，中央執政加起來已經超過18年。既然自己的台北市長候選人一再提出遷移松山機場，那這18年民進黨的交通部為遷移松機做了什麼準備？

游淑慧表示，有意思的是，交通部真正做的反而是，2016年規畫「松山機場2030整體規畫」；2022年又提出「松山機場2040整體規畫」，甚至把松機定位為「首都國際商務機場、國內航空運輸服務樞紐」。

她說，民進黨的市長候選人主張要遷移松山機場，但民進黨執政準備的都是「繼續使用松山機場」

算兩面包贏？游淑慧還說，更有趣的是，沈伯洋今天問蔣萬安「這10年做了什麼？」前交通部長葉匡時今天就公開表示，2016年蔣萬安剛擔任立委時，就曾拜訪他，討論松山機場遷移的可行性。

游淑慧指出，如果沈委員要用「準備多久」來檢驗別人的政見，那也請教沈委員哪一個重大主張不是參選市長後才提出來的？哪一個主張，過去已經準備了N年？這陣子所有主張，做過哪些具體準備？「同一把尺，大家一起量」。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安 松山機場 蔡英文 陳水扁 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

松山機場遷移案引熱議 澎湖縣長參選人群起反對

蔣萬安選前拋松山機場遷移 都發局：輝達挑地時就在討論

相關新聞

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

選戰倒數，台北市長蔣萬安登記參選後，下午首度接受專訪，針對是否輕敵、如何計畫選舉文宣時，蔣萬安坦言，現在整個民進黨「圍剿我一個人」，整個國家機器、府院黨投入多少資源，確實是最激烈的一次。

黃永昌再陷司法風波 同黨議員：對本人影響較大

國民黨新北市議員黃永昌疑涉發放關廟麵賄選，檢方聲請羈押禁見後，新北地院今裁定100萬元交保。黃永昌所屬第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）今年又從10席減為9席，選情原已激烈，有國民黨籍議員認為，事件對黃永昌本人及選民觀感影響較大，對其他同黨候選人的直接衝擊則可能有限。

影／松機遷建拚AI園區 柯文哲提醒蔣萬安：這兩大問題先釐清

台北市長蔣萬安今天宣布規畫松山機場遷移，約300公頃土地將重新規畫為AI園區、住宅及公園。民眾黨創黨主席柯文哲下午在南投縣長許淑華陪同下參觀南投世界茶業博覽會，被問及松機遷建議題時表示，這是老問題，遷建前至少要先釐清軍事用途及交通運輸兩大問題。

指北市4年都沒一起討論過 交通部： 松機遷移一定要審慎評估

台北市長蔣萬安提出松機遷移的政見，交通部今表示，台北市政府過去4年來都沒有與交通部討論，並強調松山機場具有重要的空運服務功能，並指出，緊急救援的時候，空勤總隊也是進駐在松山機場。

蔣萬安宣布規畫松機遷移做AI園區 交通部說話了

台北市長蔣萬安今早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，交通部表示，松機有重要空運服務功能，同時也是空勤總隊駐地，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。

松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

台北市長蔣萬安力拚連任，今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。歷任市長選戰，松機遷移與否、存廢都引發熱議，前市長陳水扁、柯文哲都支持遷，馬英九、郝龍斌則定位成兩岸直航機場等立場，蔣再次拋出政見，成選戰新話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。