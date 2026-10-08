「已砸35億建新棚廠」蔣萬安拋松機遷移 內政部：空勤駐地不可能放棄

台北市長蔣萬安今提出松山機場遷移政見，由於內政部空勤總隊目前在松山機場設有駐地，並已投資35億興建新棚廠，外界關注是否影響北台灣搜救能量。內政部次長馬士元表示，台北市政府事前並未向內政部詢問或協調；松山機場駐地涵蓋北台灣海、空域搜救，「這個駐地我們不可能放棄。」

馬士元今主持內政部部務會報記者會，表示松山機場遷移議題忽然被拋出來，過去這段時間，台北市政府並未針對松山機場，以及空勤總隊在松山機場的駐地、任務，向內政部進行任何詢問或協調。

馬士元指出，空勤總隊在松山機場的任務非常重要，目前基地的搜救範圍幾乎涵蓋整個北台灣，包括海域及空域搜救；若沒有這處駐地，北台灣整體搜救任務將非常難以執行。

馬士元表示，內政部已投資約35億元興建新的棚廠，希望未來讓黑鷹直升機進駐。目前松山機場主要以海豚直升機為主，考量機種限制及性能，黑鷹直升機性能較佳，待棚廠完工、黑鷹直升機進駐後，可大幅強化北台灣搜救能量。

「所以這個駐地我們不可能放棄。」馬士元強調，內政部在空中及海域搜救部分，不可能放棄松山機場駐地。

至於蔣萬安受訪時表示，相關規畫將保留可供直升機起降的基地，是否能滿足空勤總隊任務需求？馬士元表示，目前沒有任何單位就此事與內政部討論，因此內政部也不了解規畫細節，現階段無法評估對空勤總隊任務的影響。

馬士元表示，內政部仍會盡最大努力爭取保留這處基地，任何涉及搜救、救災，尤其與空中及海域搜救能量有關的決策，都應與內政部進行妥善討論。