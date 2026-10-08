蔣萬安拋松機遷建 民眾黨樂見：柯市府期間曾列重要政策

台北市長蔣萬安今拋出松山機場遷移，目標於2033年配合桃園機場第三航廈與第三跑道啟用後完成遷移。民眾黨發言人張彤表示，台北市前市長柯文哲過去便將松機遷建列為重要政策，樂見蔣萬安提出遷建案，呼籲中央勿以「提案尚未成熟」等理由消極以對，讓此重要國家政策繼續淪為紙上談兵。

張彤表示，松山機場遷建並不是今天才突然出現的構想，早在2015年，柯文哲擔任台北市長期間，就已將松機遷建列為攸關台北未來發展的重要政策。

張彤指出，松山機場位居首都核心精華區，卻限制住周邊建築高度，也卡住周邊都更進度，柯文哲希望透過重新規劃松機用地，得以釋放首都已飽和之發展空間，讓首都更大幅躍進。

張彤說，當時的柯市府並非只有提出口號，更成立「松山機場遷建專案小組」並數度與中央溝通，更舉辦首都圈論壇，邀集桃園、新北等地方政府及各政黨代表共商討論。柯文哲一再強調，松山機場不僅每年服務百萬人次旅客、也是軍民合用機場，因此絕非「說遷就遷」，而是要整體配套，包含規劃現有航線與運量的承接、機場捷運與聯外交通的分工、國內及離島航線安置、國防安全等，都是中央政府必須承擔的「國家級都市規劃課題」。

張彤說，如今蔣萬安提出松山機場遷建案，樂見此與首都發展息息相關之重大政策真正被聚焦討論，也呼籲中央更積極以國家整體發展角度審慎評估民航運輸、離島居民交通權益、國防與國家救災救難，或促進機場與周邊都會區的共榮皆不可偏廢，也不應以「提案尚未成熟」等理由消極以對，讓此重要國家政策繼續淪為紙上談兵。