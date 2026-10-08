直播／李四川接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

國民黨新北市長參選人李四川今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，「TVBS少康戰情室主持人」趙少康與兩位資深媒體人共同提問，除了市政議題外，也對洋流現象、當選後要做的第一件事、松山機場遷建效益及挑戰、是否支持核二重啟、如何迎接AI算力大爆發等議題也將在節目中完整討論。

國民黨新北市長參選人李四川今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，除談市政議題，也討論洋流現象、當選後要做的第一件事、松山機場遷建效益及挑戰、是否支持核二重啟、如何迎接AI算力大爆發等議題。圖／TVBS提供

新北是全台最大城市，是2026年選戰兵家必爭之地，新北藍綠激戰，藍要鞏固執政21年的江山，綠營也傾全黨之力進攻。李四川10月4日剛在板一辦萬人造勢，立法院長韓國瑜、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、民眾黨主席黃國昌都出席助陣。

隨著選情升溫，聯合報及TVBS共同推出少康戰情室特別企畫「決戰六都誰來當市長」，近日已訪過國民黨台南市長參選人謝龍介、民進黨台北市長參選人沈伯洋，該節目由趙少康主持，今天將搭配聯合報記者張文馨、媒體人樊啟明共同提問。

國民黨新北市長參選人李四川今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，今天將搭配聯合報記者張文馨、媒體人樊啟明共同提問。圖／TVBS提供

投入選戰6個月來，李四川瘦了5公斤，他說，會持續衝刺，穩健地接下侯市長這一棒。李四川今受訪時自信地說，新北只有川流，沒有洋流，會全力催出支持者投票熱情。

國民黨新北市長參選人李四川今天接受「聯合報」與「TVBS」共同推出決戰六都誰來當市長系列專訪，除談市政議題，也討論洋流現象、當選後要做的第一件事、松山機場遷建效益及挑戰、是否支持核二重啟、如何迎接AI算力大爆發等議題。圖／TVBS提供