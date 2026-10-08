鄭朝方提清潔隊福利政見 盼竹北經驗推廣全新竹縣

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今天表示，若當選縣長，將把竹北市清潔隊改革經驗推廣至全縣13鄉鎮市，包括升級防護裝備、提高健檢補助及汰換老舊車輛，改善隊員工作環境。

鄭朝方透過文字表示，日前出席新竹縣清潔隊員節活動，他在擔任竹北市長期間，已推動機能制服、涼感風扇衣、提高健檢補助，並設置健身房、引進移動式廚餘傾倒機，降低隊員職業傷害風險。

他說，竹北市清潔隊改革獲環境部長彭啓明肯定，認為透過制度及裝備升級，有助提升隊員職業尊嚴與公共服務品質。

鄭朝方表示，未來將由縣府協助各鄉鎮市公所汰換清潔車輛、升級防護裝備，並依各地條件設置休閒健身空間，建立全縣職業安全防護機制。

他說，也將結合13鄉鎮市特色打造清潔隊品牌，推廣民眾協助環境清運的獎勵機制，提升環境維護及公共服務品質。