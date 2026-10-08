宜蘭選戰升溫 吳宗憲競辦喊公開辯論、林國漳陣營質疑抹黑

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳陣營今天召開記者會，反擊國民黨立法院黨團日前指控其透過艾特先進半導體公司「賺紅錢」，痛批是惡意抹黑。國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲競辦則回應，對方陣營迴避核心問題，並強調個人投資與財產申報均經得起檢驗，呼籲雙方公開政策辯論。

林國漳競選辦公室發言人韓瑩表示，林國漳因高中同學邀請，自民國97年起擔任艾特公司監察人並投資，至今年5月卸任，艾特公司成立以來長期虧損，林國漳直到111年前均未領取車馬費及董監酬勞，國民黨指控其「賺紅錢」與事實不符。

民進黨立委陳俊宇則批評，國民黨將林國漳與曾投資中國中芯的誠宇創投牽連，刻意操作抹紅，誠宇創投過去董事長為國民黨前行政院副院長徐立德，相關投資背景與國民黨淵源深厚，如今卻將責任推給林國漳，根本是雙重標準。

陳俊宇並將矛頭指向吳宗憲，質疑其持有約27萬股裕慶-KY股票，該公司也布局中國市場，依國民黨邏輯是否同樣屬於「賺紅錢」；更點名曾涉司法案件的地方人士參與輔選，要求吳宗憲說明是否認同相關人士擔任競選幹部及後援會職務。

林陣營發言人高紫庭表示，已蒐集相關事證，對於捏造事實及毀謗名譽的言論，不排除採取法律行動，維護林國漳名譽與宜蘭選風。

吳宗憲競選辦公室反擊，林陣營整場記者會未正面回答「艾特公司是否與中國有貿易往來、林國漳是否領取股利分紅」等問題，質疑刻意轉移焦點。

吳宗憲競辦表示，吳宗憲擔任檢察官27年來持續依法財產申報，所有資產來源清楚可查；裕慶-KY屬個人投資行為，且公司主要市場在美國，林陣營將投資中國市場企業與「賺紅錢」畫上等號，是對投資人潑髒水。

針對林陣營點名輔選人士爭議，吳宗憲競辦表示，選舉期間各界人士協助屬常態，未來若當選縣長，將秉持自主施政，不受派系及特定人士左右；政黨與競選團隊各有分工，看板及文宣攻防並非特例，並反批林陣營刻意操作政治口水。

吳宗憲競辦呼籲，與其陷入口水戰，不如公開政策辯論，透過交叉詰問讓政策主張攤在陽光下接受檢驗，供選民評斷。