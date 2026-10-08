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看板主視覺跟柯志恩撞色 康裕成喊不開心：明明是我先用的
民進黨高雄市議長康裕成採用黃、藍配色當看板主視覺，三民區多處可見，乍看之下卻跟國民黨高雄市長參選人柯志恩的看板十分雷同，有網友認為容易混淆，建議康換看板。康裕成無奈回應說，她的主視覺從4年前沿用至今，「明明是我先用的啊，真是不開心」。
國民黨柯志恩二度挑戰高雄市長，大街小巷常見形象看板林立。團隊透露，此次主視覺色彩取自高雄的城市特色，熱情活潑的鮮黃色與海洋意象的藍色搭配。豐收黃呼應稻穗、香蕉、鳳梨等在地農產，海洋青則象徵港灣、漁業與永續發展。
一名網友在threads跟康裕成留言說，柯志恩今年非常多看板使用黃藍配色，對於眼睛不好的人而言，乍看會覺得「怎麼又是那個柯，還好沒背書包」，不知道康裕成有無考慮換看板。
康裕成臉書發文說，黃藍配色是她在2022年選舉就開始使用的看板文宣主視覺，今年（2026）仍延續相同視覺，也早早掛上去了；今年有人也用類似的設計，可是明明是我先用的啊，真是不開心」。
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