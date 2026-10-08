蔡易餘成立扶輪社後援會 擘畫嘉義半導體產業聚落藍圖

民進黨嘉義縣長候選人蔡易餘昨參加嘉義北回扶輪社暨嘉義彩虹扶輪社聯合例會，擔任主講人分享政見，擘劃半導體聚落藍圖，同時成立扶輪社後援會，後援會會長沈睿靖、扶輪社前總監賴進發、社長蔡武澤力挺，致贈好彩頭祝福。

蔡易餘說，未來將推動新港農場朝「科技產業園區」發展，定位為新能源、新材料產業基地，串聯台積電及周邊科技產業；隨著嘉義先進封裝產業擴大，用電需求也將增加，新港可成為下一階段能源產業布局的重要節點。

蔡易餘也說，嘉義未來要解決科技產業人才需求，將以國立中正大學為核心，推動成立「矽光子半導體學院」，對接台積電先進封裝與矽光子技術，培育在地理工人才，讓嘉義子弟在地就學、在地就業。

蔡易餘指出，未來將以四年100億元投入教育，強化嘉義下一代競爭力，其中雙語教育是重要方向，大型學校可增加外籍師資，偏鄉學校則透過智慧黑板、平板及遠距教學打造英語學習環境，讓雙語教育不再只集中於少數學校。

蔡易餘表示，隨著嘉義科學園區及台積電進駐，未來高鐵周邊交通量將大幅增加，因此規畫由台82線興建高架道路，直接銜接高鐵站及科學園區，讓園區車流快速進出台82線，分散高鐵大道壓力，改善上下班尖峰壅塞。

蔡易餘指出，水上機場距離高鐵及主要交通路網近，未來可爭取新建西側設施，朝國際貨運機場方向發展，打造先進封裝產業聚落，若能強化航空貨運功能，可讓水上機場成為晶片與高科技產品進出口的重要節點，並進一步帶動客運與整體區域發展。

沈睿靖表示，感謝蔡易餘在百忙之中到場分享嘉義未來發展願景，從產業機會到地方建設，都讓大家更了解嘉義下一階段的方向，扶輪社長期秉持服務精神、關心地方，希望未來能持續結合社會力量，幫助更多有需要的人，也祝福嘉義持續進步發展。

嘉義縣長參選人蔡易餘昨天成立扶輪後援會，扶輪社友共同贈送好彩頭。圖／蔡易餘提供