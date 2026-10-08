遭質疑競選支票跳票 竹市府駁斥指控：高虹安政見落實達85%、建設持續推進

民進黨新竹市長參選人莊競程今與綠營發言人林楚茵開記者會，質疑高虹安所開出的教育、交通、民生基礎建設等核心競選支票連環跳票，更將前市長林智堅任內的建設成果攬為己有；對此，市府回應，市長高虹安上任至今列管140項競選政見，已完成119項、持續辦理21項，整體政見落實率高達85%，且高虹安任內恪守財政紀律，率市府達成睽違30年的零負債。

高虹安指出，過往對新竹市有貢獻的人，她都心存感激，但市府團隊日夜打拼的努力與認真，也絕不是政治攻防中的一句貼標籤就能輕易抹滅的。

教育處長林立生說明，關於就近入學與學校容量，因應116與117學年度高中入學高峰，市府已評估校地與工程期程，除了補助三所市立高中逐年增班、設立非六都第一所數位實驗高中外，更優先推動建華國中改制完全中學，以最有效率的方式增加高中招生量能，同時推動「教育三箭」，竹市市立高中自113至116學年度累計增加32班、逾1010個招生名額，持續擴充高中教育量能、增加學生在地就學機會。

此外，針對學區檢討與調整部分，高虹安上任後已委由清大團隊辦理電腦輔助研究，透過Google Maps API計算門牌座標至學校的客觀步行距離與時間，並依據學校空間量能進行滾動檢討，讓學區畫分公開、透明、可適性。新學區已於115學年度正式上路，市府將持續密切關注，並滾動式調整。

都發處長蘇文彬表示，關於新竹大車站計畫與政策調整，新竹大車站計畫過去因未充分向大眾說明而引發疑慮，市府於2023年辦理專家座談會與公聽會，高達73.7%的意見建議改推鐵路立體化或計畫修正，新竹市議會更有67.6%的議員指出跨站平台限制立體化等負面效益，且有52.9%議員連署建議暫緩或停止。鑑於過去地下化與高架化研究距今已達10至18年，市府已於去年12月正式啟動鐵路立體化可行性差異研究，預計明年第1季完成，屆時將提出最符合新竹市長遠利益的通盤規畫，負責任地向市民報告。

交通處長林正光表示，前市府時期推動大新竹輕軌紅線，未納入新竹縣部分一同規畫，導致機廠等用地都必須規畫於新竹市轄內，且後續大新竹輕軌紅線可行性研究報告於2022年因尚未納入縣市整合、高鐵延伸及機廠共用等議題，未符合中央審查期待而遭中央退回

高虹安上任後市府即將大新竹輕軌列為重要交通建設，並配合行政院將大新竹輕軌納入桃竹苗大矽谷計畫，主動承擔跨縣市整合及中央協調工作，與新竹縣府、台灣科學園區科學工業同業公會簽署MOU，同時拜會清大、陽明交大學及工業技術研究院等單位，廣納產學研各界意見，已凝聚推動紅、藍線整合計畫的共識。因此，機廠等用地可與新竹縣協調尋找用地，不必然要設置於新竹市，故K-12學校目前選定的潛力基地與輕軌未來的規畫並不衝突。

關於汙水處理廠容量與擴建，工務處長陳明錚指出，總經費118.3億元的客雅水資二期擴建及再生水促參案目前已與最優申請人完成議約，預計後年底完成二期擴建，新增4萬噸處理量。

關於新竹果菜市場遷建選址，產發處長嚴翊琦表示，前次遷建規畫報告於2013年完成，距今已逾10年，都市發展與交通條件均已有所變化。高虹安上任後市府確立「先建後遷」原則，編列250萬元重啟可行性評估，並辦理13場業者訪談及2場共識說明會。新選址位於頭前溪沿岸都市計畫（一期）範圍內，鄰近既有發展區，初步規畫總樓地板面積約5.5公頃，並依市場營運需求安排空間配置，其中一樓空間將優先滿足批發、重車裝卸及冷鏈等平面物流需求，零售及停車空間則採立體化配置。

另外，高虹安也已兩度拜會行政院，爭取將果菜市場遷建納入桃竹苗大矽谷計畫及國家重大建設，並研議透過區段徵收方式加速土地取得；預計於明年上半年再次辦理說明會，向市民及市場業者說明整體規畫及後續推動方向。

有關前朝遺留建設之賡續，市府強調，市政是棒棒相續，成果屬於全體新竹市民。市府從不割稻尾，更負起責任解決問題，例如新竹市立棒球場市府克服諸多結構與安全疑慮以及遭掩埋廢棄物的問題，改善後將於今年重啟；關埔國小體育館亦經市府跨局處協助解決地下室上浮問題，順利開工，迄今工程實際進度已達約50%；北門市場、竹風漁市及香山風雨球場，市府團隊在接手後全力克服資材漲價與工程瓶頸，順利完工啟用。