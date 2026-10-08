蔣萬安選前拋松山機場遷移 都發局：輝達挑地時就在討論

台北市長蔣萬安今拋出松山機場遷移政見，與此同時，議會工務委員會正審查預算。社民黨議員苗博雅指出，蔣2022年曾稱把松山機場遷建不是一到選舉倉促提出，選前50天突然跑出這個計畫，希望都發局說明；都發局說，輝達挑地時，就有這樣的討論，也開始思考怎樣把土地再找出來。

工務委員會上午審查第三輪預算，包含都發局、工務局等局處。苗博雅表示，蔣萬安宣布要遷移松山機場，變更相關土地使用，這是都發局很重要的業務。

都發局長簡瑟芳回應，市府是以產業發展為思考。輝達進駐後，市府著手北士科二期規畫，針對區位或產業的佈局，還是有必要在市中心找到一個基地來發展AI相關產業。

簡瑟芳說，都發局任務是盤點目前松山機場及周邊受限航高而無法使用的用地，除了300公頃土地做產業發展，生活資源也必須存在，包括公共設施和居住資源要提供。

她說，過去非常多市長在競選過程都有提到松山機場存廢的問題，非常多人提出的是希望把松山機場變成一個大公園，市府回應期待，在松山機場北側臨基隆路規畫一個110公頃大公園，一部分為產業園區，也要規畫生活資源園區，避免重蹈內湖或南港只有產業規畫而無住宅資源的經驗。

苗博雅關切何時開始討論此事，也直言過去所有工作報告、施政計畫完全沒有相關議題，甚至2027年施政計畫草案也沒提到。簡瑟芳表示，輝達挑地時，就有這樣的討論，也開始思考怎樣把土地再找出來。苗追問，輝達確認到北士科是今年事情，這麼重大的事情不是隨隨便便在討論；簡回應，這是府方在討論，不是只有都發局。

苗博雅談及她訝異的原因，蔣萬安當選那年的2022年12月11日，他說把松山機場變成公園不符合民眾期待，又說松山機場遷建要經過中央和地方提出符合國土都市地方需求的具體方案，所以要審慎嚴肅地面對，絕對不是一到選舉倉促提出。選前50天提出這個計畫，因此她請都發局說明。

國民黨議員汪志冰認為，預算已討論到第三輪，如果大家關心這議題，建議另外安排專案報告。工務委員會第一召集人洪建益裁示，要求都發局彙整相關資料提供給議員。