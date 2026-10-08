快訊

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

一杯南投茶牽起藍白？ 許淑華：民眾黨支持者多認同國民黨候選人

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲造訪南投茶博，與縣長許淑華同台品茶。記者江良誠／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲造訪南投茶博，與縣長許淑華同台品茶。記者江良誠／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今天到南投世界茶業博覽會參觀，南投縣長許淑華陪同。許淑華表示，南投的茶葉、咖啡都是重要名產，歡迎柯文哲來喝南投好茶，許淑華也認為，近年藍白合作，雙方在南投已有良好合作基礎。

2026九合一選舉

許淑華表示，柯文哲先前曾參加巧克力咖啡節，今年一定要來參加南投茶博，南投不只有茶葉，咖啡也是重要特色產業，因此很歡迎柯文哲親自到南投交流。

談到藍白合作，許淑華指出，從2024年國會國民黨與民眾黨合作，到去年的大罷免，民眾黨都曾給國民黨很大的支持，「也給我們雪中送炭」。她表示，從各項民調觀察，民眾黨支持者多數認同國民黨推出的候選人。

許淑華說，今年柯文哲親自到南投，對她本人及其他參選人而言，相信都有更好的發揮空間；民眾黨今年也在南投提名吳淳祐參選，她日前參加吳淳祐造勢活動時就表示，南投是一個非常包容的地方，相信吳未來有機會進入議會，她也會全力支持。

許淑華進一步表示，民眾黨在仁愛鄉也有鄉民代表，這幾年來表現不錯，縣府在資源上也盡量給予支持，彼此互相合作已有非常好的基礎。

她強調，地方政治最重要的是為地方做事，只要有共同的目標，就有合作空間。今天邀請柯文哲一起品嘗南投好茶，透過茶博活動讓更多人看見南投的茶產業與地方特色。

民眾黨創黨主席柯文哲今天到南投世界茶業博覽會參觀，南投縣長許淑華陪同，兩人一起品茗交流。記者江良誠／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲今天到南投世界茶業博覽會參觀，南投縣長許淑華陪同，兩人一起品茗交流。記者江良誠／攝影

許淑華 民眾黨 2026九合一選舉 南投縣選舉 國民黨 柯文哲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／松機遷建拚AI園區 柯文哲提醒蔣萬安：這兩大問題先釐清

高雄山茶飄香南投茶博會 六龜原生山茶吸睛

傳一度擬徵召李吳穎智參選台東縣長 民眾黨：只有溝通

聯合報社論／要防牆腳傾倒，藍營需先解決地方內訌

相關新聞

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

選戰倒數，台北市長蔣萬安登記參選後，下午首度接受專訪，針對是否輕敵、如何計畫選舉文宣時，蔣萬安坦言，現在整個民進黨「圍剿我一個人」，整個國家機器、府院黨投入多少資源，確實是最激烈的一次。

黃永昌再陷司法風波 同黨議員：對本人影響較大

國民黨新北市議員黃永昌疑涉發放關廟麵賄選，檢方聲請羈押禁見後，新北地院今裁定100萬元交保。黃永昌所屬第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）今年又從10席減為9席，選情原已激烈，有國民黨籍議員認為，事件對黃永昌本人及選民觀感影響較大，對其他同黨候選人的直接衝擊則可能有限。

影／松機遷建拚AI園區 柯文哲提醒蔣萬安：這兩大問題先釐清

台北市長蔣萬安今天宣布規畫松山機場遷移，約300公頃土地將重新規畫為AI園區、住宅及公園。民眾黨創黨主席柯文哲下午在南投縣長許淑華陪同下參觀南投世界茶業博覽會，被問及松機遷建議題時表示，這是老問題，遷建前至少要先釐清軍事用途及交通運輸兩大問題。

指北市4年都沒一起討論過 交通部： 松機遷移一定要審慎評估

台北市長蔣萬安提出松機遷移的政見，交通部今表示，台北市政府過去4年來都沒有與交通部討論，並強調松山機場具有重要的空運服務功能，並指出，緊急救援的時候，空勤總隊也是進駐在松山機場。

蔣萬安宣布規畫松機遷移做AI園區 交通部說話了

台北市長蔣萬安今早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，交通部表示，松機有重要空運服務功能，同時也是空勤總隊駐地，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。

松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

台北市長蔣萬安力拚連任，今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。歷任市長選戰，松機遷移與否、存廢都引發熱議，前市長陳水扁、柯文哲都支持遷，馬英九、郝龍斌則定位成兩岸直航機場等立場，蔣再次拋出政見，成選戰新話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。