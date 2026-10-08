一杯南投茶牽起藍白？ 許淑華：民眾黨支持者多認同國民黨候選人

民眾黨創黨主席柯文哲今天到南投世界茶業博覽會參觀，南投縣長許淑華陪同。許淑華表示，南投的茶葉、咖啡都是重要名產，歡迎柯文哲來喝南投好茶，許淑華也認為，近年藍白合作，雙方在南投已有良好合作基礎。

許淑華表示，柯文哲先前曾參加巧克力咖啡節，今年一定要來參加南投茶博，南投不只有茶葉，咖啡也是重要特色產業，因此很歡迎柯文哲親自到南投交流。

談到藍白合作，許淑華指出，從2024年國會國民黨與民眾黨合作，到去年的大罷免，民眾黨都曾給國民黨很大的支持，「也給我們雪中送炭」。她表示，從各項民調觀察，民眾黨支持者多數認同國民黨推出的候選人。

許淑華說，今年柯文哲親自到南投，對她本人及其他參選人而言，相信都有更好的發揮空間；民眾黨今年也在南投提名吳淳祐參選，她日前參加吳淳祐造勢活動時就表示，南投是一個非常包容的地方，相信吳未來有機會進入議會，她也會全力支持。

許淑華進一步表示，民眾黨在仁愛鄉也有鄉民代表，這幾年來表現不錯，縣府在資源上也盡量給予支持，彼此互相合作已有非常好的基礎。

她強調，地方政治最重要的是為地方做事，只要有共同的目標，就有合作空間。今天邀請柯文哲一起品嘗南投好茶，透過茶博活動讓更多人看見南投的茶產業與地方特色。