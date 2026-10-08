搶攻嘉市壯世代選票 張啓楷開出假牙補助、就業加碼政見

藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷今天宣布4大壯世代政見，包括提高敬老卡搭計程車補助、65歲以上假牙補助最高4.5萬元、興建全齡友善社宅，以及壯世代就業補助由市府比照中央1比1加碼。張啓楷表示，市長參選人不能只有口號，更要熟悉市政，並批評對手、民進黨立委王美惠提出的部分高齡政策，嘉義市早已實施。

張啓楷今天邀請壯世代學院院長吳春來、中華民國各級公教退休人員總會總會長胡敦富及地方退休軍公教團體代表共同出席，提出涵蓋交通、健康、居住及就業的4大政見，希望減輕家庭照顧負擔，讓中高齡者持續參與社會。

在長者交通福利方面，張啓楷表示，將推動提高嘉義市愛心敬老卡搭乘計程車單趟補助上限，比照台中市提高至100點，方便長者就醫、探親及參與社區活動。他也表示，今年1月率先提出65歲以上健保補助政見，後續獲市長黃敏惠支持，市府已陸續推動相關措施。

假牙補助部分，張啓楷主張凡年滿65歲、設籍嘉義市滿5年的市民，補助假牙裝置費4.4萬元及篩檢費1000元，合計最高4.5萬元。競選團隊估計，符合年齡條件者約5.4萬人，年度財政支出約2.8億元，實際申請資格及經費配置仍待進一步規畫。

住宅政策則規畫利用北港路、嘉北車站開發區3%土地興建全齡友善社宅，整合醫療、長照與居住服務，讓不同世代能在熟悉的生活圈獲得照顧。

就業方面，張啓楷提出「壯世代就業加倍計畫」，包括企業聘僱壯世代部分工時人員獎勵最高6萬元、繼續僱用高齡者補助最高50萬元，以及友善職場改善補助最高20萬元。他表示，將運用中央既有就業補助資源，由市府採取1比1對等加碼，鼓勵企業聘用及留任中高齡人才。

隨著年底選戰逐漸升溫，張啓楷也將政策比較矛頭轉向王美惠，質疑對方日前提出的健保補助、愛心車隊等高齡政策，部分已在嘉義市實施，呼籲選民檢視各參選人的政策內容與執行能力。

王美惠今天上午前往立法院，適逢立法院召集委員選舉，未進一步回應相關議題。

嘉義市長參選人張啓楷舉辦壯世代政策發表會，現場吸引不少民眾到場聆聽，了解敬老福利、社會住宅及就業補助等政見。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷發表4大壯世代政見，包括提高敬老卡計程車補助、假牙補助最高4.5萬元、全齡友善社宅及就業補助加倍。記者李宗祐／攝影