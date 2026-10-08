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登記參選後第一個專訪上中天是「桑拿等級」？ 蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（圖）。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安下午上中天節目「綠也掀桌」接受主播李珮瑄與前立委郭正亮專訪訪問，也是市長選舉登記後首場專訪，但外界形容上中天是專訪是「桑拿等級」。蔣萬安則說，未來專訪一定會安排，一個接著一個。

2026九合一選舉

針對是否輕敵、如何計畫選舉文宣時，蔣萬安坦言，現在整個民進黨「圍剿我一個人」，整個國家機器、府院黨投入多少資源，確實是最激烈的一次。

主持人李珮瑄專訪時也秀出民進黨今在臉書粉專發文，蔣萬安把「營養午餐」變成「烙賽輪盤」，她認為不是接受專訪就可闢謠。

蔣萬安說，不實的訊息就是不實的訊息，就像汙蔑第一線辛苦的家長會、食安把關，造成長時間校譽受損、學生和老師受傷害，抹煞基層同仁的辛勞，結果科學數據證明6所學校營養午餐完全合格、沒問題「小卷何辜啊」。

蔣萬安表示，這些事情科學依據、正確訊息要在第一時間清楚駁斥跟澄清，也希望在最後幾天，所有民眾、市民也能清楚分辨哪些是正確的訊息，千萬不要被很多不實的謠言給誤導。

對於選戰所剩不多的時間，郭正亮建議蔣萬安多上專訪，最主要是要把訊息傳達出去，專訪才能夠講得更完整，比辯論會更有力量，「他都認識，就一直沒有排」。蔣強調，接下來一定是頻繁透過各種管道平台，很清楚、完整地向市民說明跟報告。

時間上不允許更多場辯論會？蔣萬安表示，對，現在還有很多市政在推進，二方面必須透過這些適合的場合清楚、完整的論述。他已經簽了TVBS的辯論，而且台北市長候選人一定會有兩場，自己一定會參加，雙方幕僚都在溝通協調。

專訪尾聲，李珮瑄說，很開心看到市長全場沒有拿出任何稿子，代表他已經誠心要面對嚴刑拷問。郭正亮說，他本來就很熟，只是都傳達不出去。

蔣萬安 郭正亮 2026九合一選舉 台北市選舉 營養午餐

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