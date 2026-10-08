出席北台灣媽祖文化節餐會 蘇巧慧：打造新莊觀光與影視廊道

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新莊區的「2026北台灣媽祖文化節」圓滿感恩餐會，現場氣氛熱烈。談及新莊市政願景，蘇巧慧表示，未來將整合文化、運動、休閒與商圈，發展「觀光十字廊道」，提升新莊生活機能，讓市民朋友安居樂業。

蘇巧慧感謝新莊慈祐宮今年值東主辦「北台灣媽祖文化節」，串連全台各縣市推出遶境慶典、街區展演及文化體驗活動，展現台灣宗教魅力。

蘇巧慧指出，今年適逢新莊慈祐宮建廟340周年，上月24日她特別陪同總統賴清德前往慈祐宮參香祈福，賴清德更親贈「霖雨溥化」賀匾，感謝慈祐宮長年庇佑台灣國泰民安、風調雨順。

蘇巧慧表示，新莊擁有豐厚的廟宇文化，更孕育出深具特色的廟街商圈，未來若她擔任新北市長，將串連廟街、體育園區、中港大排及宏匯廣場，發展「觀光十字廊道」。

蘇巧慧也主張推動新莊第二國民運動中心，並打造國影中心成為聚集金曲、金馬、金鐘的「三金博物館」，不僅行銷在地文化，同時提升休閒及生活機能，讓新莊市民朋友安居樂業。

蘇巧慧說，新北市29區都有各自的特色與風貌，不只是新莊的廟街文化，鶯歌也正在舉辦「鶯歌產地開放日」。蘇巧慧強調，未來希望推動「都市更新局」加速全市都更，同時也會保存當地珍貴的傳統與特色，打造兼顧現代機能與文化記憶的特色街景，讓地方的故事與精彩傳承下去，被更多人看見。