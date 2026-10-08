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「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

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拋松機遷移為選2028總統？ 蔣萬安：一定支持最強藍營候選人

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安力拚連任，今天上午宣布松機遷移政見，下午接受中天網路節目「綠也掀桌」，被問及這會扯到是不是要選總統？蔣萬安強調，2028一定支持國民黨最強的候選人，也批民進黨政府歷次選舉都在操作抗中保台。

2026九合一選舉

蔣萬安下午參與中天網路節目「綠也掀桌」，接受主持人郭正亮和李珮瑄的專訪。郭說，民進黨在塑造一種對他們相當有力的氛圍，例如大陸人士監視賴清德總統的兒子、沈伯洋被跟監破案，今又傳出蔡康永受北市警局加強保護中等訊息醞釀，選戰最後一兩個月，搞不好不是在談市政，松機遷移扯到國安風險等，如何面對隱隱約約的力量？

蔣萬安回應，不管是最近發生被跟監、被監控等事情，他的態度和立場就是堅守台灣的自由民主價值，對於違法跟監、侵害隱私是堅決反對且應該要嚴厲譴責、必須接受司法調查。

他也談及抗中保台，民進黨政府在歷次選舉都一直在操作，屢試不爽，所以讓大家會有這樣的感覺，但是「堅守台灣自由民主的價值不能等於操作抗中保台，這要非常清楚區別。」

蔣萬安表示，實在不希望每次選舉一到，讓民眾開始感受到又在操作抗中保台，又有這樣操作痕跡、氛圍營造來影響民眾選舉的判斷和投票意向。他希望民眾應該要分辨清楚、了解事實的真相，而且就事論事。

對於蔣萬安上午宣布松機遷移政見，郭正亮認為，可能還會扯到蔣萬安是不是要選總統？蔣強調，「我完全不思考2028的事情，2028我一定支持國民黨最強的候選人」，現在就是擘畫對台北市政的願景，以及為了台北、台灣長遠30年、甚至50年的發展在著想，這是非常關鍵的時刻。

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