影／松機遷建拚AI園區 柯文哲提醒蔣萬安：這兩大問題先釐清

台北市長蔣萬安今天宣布規畫松山機場遷移，約300公頃土地將重新規畫為AI園區、住宅及公園。民眾黨創黨主席柯文哲下午在南投縣長許淑華陪同下參觀南投世界茶業博覽會，被問及松機遷建議題時表示，這是老問題，遷建前至少要先釐清軍事用途及交通運輸兩大問題。

柯文哲表示，松山機場遷建的重點不只是「搬到桃園機場」，首先要處理的是松山機場在軍事上的用途。他說，直到現在也沒有看到國防部對這部分提出明確說明，因此如果要推動遷建，軍事功能必須先釐清。

第二個問題是交通運輸。柯文哲指出，目前從松山機場前往金門、澎湖等外島相當快速，從松山飛往日本東京羽田機場也很方便；如果遷到桃園，最重要的就是如何解決交通問題。

柯文哲說，目前機場捷運在轉乘及直達方面仍有一些問題，因此松機如果真的搬到桃園，交通運輸如何銜接，必須納入整體規畫，不能只考慮機場本身的運量是否能夠承接。

至於松山機場遷移後的300公頃土地如何利用，柯文哲認為，也應該重新思考，不一定只能規畫成產業園區。他表示，包括立法院及中央部會等機關，是否能夠重新整合，都可以放進整體都市規畫一起討論。

對於蔣萬安提出AI園區構想，柯文哲則從台北長期產業發展布局來看。他表示，台北過去從內湖、南港發展到北士科，接下來還有社子島，如果松山機場土地也要發展科學園區，「社子島先解決」，再思考下一個發展節點。

柯文哲說，做市政如果是50年規畫，就要把發展時程及各區之間的「戰略跳板」先劃清楚，不能每一塊土地各自規畫。他認為，松機遷建牽涉國防、交通、航空運輸、土地利用及產業發展，是相當複雜的議題，不是花一分鐘就能解釋完。

柯文哲參觀南投世界茶業博覽會時，被問及松山機場遷建議題，認為軍事用途及交通運輸問題都應先釐清。記者江良誠／攝影