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蔡康永現身沈伯洋活動遭解放軍官媒警告 政院：警政署已責成機關掌握情勢

中央社／ 台北8日電
藝人蔡康永（中）日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立活動。中央社
藝人蔡康永（中）日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立活動。中央社

藝人蔡康永日前現身民進黨台北市長參選人沈伯洋競選總部成立活動，遭解放軍官媒警告將付出「難以承受的代價」。行政院今天表示，警政署已責成警察機關掌握情勢，依照公開資訊與具體風險評估，並會主動建立聯繫管道，適時繼續採取適度安全維護作為。

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蔡康永日前現身沈伯洋競選總部成立活動，解放軍新聞傳播中心旗下評論帳號「鈞正平工作室」6日晚間發文，指蔡康永「一邊賺著大陸紅利，一邊與『台獨』眉來眼去」，甚至警告蔡康永將付出「難以承受的代價」。國安人士分析，北京正將施壓對象從藝人擴及媒體經營者，欲達成「對內政治維穩、對台干涉選舉」雙重目的。

行政院發言人李慧芝今天在院會後記者會回應指出，警政署已責成警察機關掌握情勢，依照公開資訊與具體風險評估，並會主動建立聯繫管道，藉以適時繼續採取適度安全維護作為。

媒體追問蔡康永是否已經同意警方維安，李慧芝則說，後續資訊由警政署提供說明。

另外，國民黨主席鄭麗文日前評論蔡康永事件時曾說，「蔡康永在中國龐大的商業利益難道不要了嗎？」李慧芝對此表示，沒辦法理解鄭麗文的說法，因為對台灣來說，最重要是國家主權利益，沒想到最大在野黨主席眼中是個人在中國的利益。

李慧芝說，台灣是平等、自由，且享有言論自由國家，希望社會不分黨派都要珍惜言論自由、珍惜民主的珍貴，也支持多元的聲音，別因政治立場不同，就合理化任何來自境外的威脅或脅迫。

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