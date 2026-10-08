檢警調全力查賄引新北地方寒蟬效應 人人自危的紅線焦慮

新北市土樹三鶯市議員選區12搶9，綠提5席，藍提4席，藍議員黃永昌是拚六連霸的指標性老將，近日捲入關廟麵賄選疑雲，黃被聲押，今天下午法院召開羈押庭，截定100萬元交保候傳並限制住居，市議員王威元日前成立競總，他語出驚人說「10月6日議會結束，還會有人被帶走」，黃永昌事件讓選舉參選人焦慮，傳統選戰中「請吃飯、送伴手禮、辦感恩餐會」的地方人情世故，在現代司法檢驗下如何變成參選人的「斷腸毒藥」。

民眾黨新北市議員參選人邸聖德表示，檢調這波大動作調查明顯分顏色辦案，不一定要打擊政治明星而是化零為整去營造一個被辦很多人的形象，台中市長參選人何欣純發放菜色豐富的炒麵有滷蛋香腸和油豆腐檢調就沒有動作，里民聚集吃一碗豆花卻遭大規模搜索。

邸聖德說，桃園市長參選人曾任法務部政務次長的黃世杰請客吃飯送雞蛋也相安無事，這波看顏色辦案的檢調作為如同東廠辦案，尤其造成地方里長、議員初入政治圈的素人參選者人心惶惶，台灣文化大家聚集吃點心聊天本就是生活日常，一到選舉年，綠營東廠卻小題大作製造恐慌感，先押人後取供是否也牽涉到執政黨地方布局，就令人不得而知了。

今年也競選連任的新北市議員卓冠廷則表示，距離投票日僅剩50多天，自己唯一的方針就是勤跑及穩紮穩打、用政績和理想說服人民再次支持。

律師表示，檢察官在選舉期間查賄，不像警察或調查單位會有所謂的評比壓力，檢察官會依「投、約、認、搖、行」五大要件，來審視是否具有及達到賄選的目的為標準或起訴依據。

他說，投指投票權人，要確認收受好處、金錢或不正利益的人，是否為該次選舉中具有投票權之人；約為期約約定，確認給付好處者與收受者之間，是否有約定其投票權為一定之行使投給特定人或不行使不投票的意向或合意；認為雙方認知，檢視雙方對於所交付、收受的財物或利益，和投票支持行為之間，彼此有無對價關係的共同認知；搖是動搖意願，評估所提供的利益在客觀上，是否足以動搖或影響一般選民的投票意向與意願，不能僅以價值絕對數字認定，需綜合情境評估；行則是犯罪階段，確認行為人的不法動作究竟已進展到法律規定的哪一個階段，如提出約定的行求、雙方講好的期約或交付實際送出賄賂。