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藍議員質疑高雄市長選舉出現「黑柯產業鏈」 賴瑞隆：選舉應正向

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
賴瑞隆下午出席2026台灣文化科技大會開幕記者會，會前受訪時強調，選舉有很多攻防，近年有感受到網軍或境外勢力不斷介入選舉，希望不管目的為何，各方都應該朝向正向的選舉。記者張議晨／攝影
賴瑞隆下午出席2026台灣文化科技大會開幕記者會，會前受訪時強調，選舉有很多攻防，近年有感受到網軍或境外勢力不斷介入選舉，希望不管目的為何，各方都應該朝向正向的選舉。記者張議晨／攝影

下月舉辦高雄市長選舉，國民黨市議員許采蓁今日表示，近期常出現粉專貼文及綠營議員接續引用評論情況，質疑高雄選舉出現「黑柯產業鏈」；民進黨高雄市長參選人賴瑞隆下午受訪，指選舉有攻防，他希望各方都應朝正面選舉進行，讓整個高雄、台灣往更好的方向走。

2026九合一選舉

許采蓁關注發現，臉書粉專「狼與羊的午餐投票」在2021年成立，直至2024年7月18日才出現第一篇貼文，2024年12篇、2025年10篇、2026年13篇，內容多數針對柯志恩及包括她在內的幾位監督高雄市政力道較大的國民黨議員。

許采蓁質疑，一個沒有流量的匿名粉專，為何能一再被知名媒體引用？新聞刊出後，又有綠營政治人物接續引用、評論，究竟只是巧合，還是存在固定的消息傳播模式？背後的結構與動機值得釐清。

賴瑞隆下午出席2026台灣文化科技大會開幕記者會，會前受訪時強調，選舉有很多攻防，近年有感受到網軍或境外勢力不斷介入選舉，希望不管目的為何，各方都應該朝向正向的選舉。

他說，特別是候選人、團隊，以及所有關心選舉的人，都應該多談議題、多談未來的政策，讓整個高雄、台灣往更好的方向走，這才是市民所關心的。

賴瑞隆也曾多次被側翼粉專發文諷刺，他被問到是否也存有「黑賴產業鏈」？賴瑞隆回應，選舉確實有各種網軍、境外勢力介入，選舉應該正面，多談願景、未來期待跟政策，希望全民一起努力，讓台灣的選舉充滿希望、快樂，這才是台灣人民展現團結的一部分。

賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩 許采蓁

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