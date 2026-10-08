蔣萬安拋松機遷建 江啟臣呼應籲加速台中機場擴建

台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。國民黨台中市長參選人江啟臣今透過臉書呼應蔣萬安，主張中央應從國家空運布局與區域均衡發展出發，加速台中國際機場第三航廈規劃建設，升級台中國際機場，讓中部旅客就近出入境，分擔桃園機場旅運需求，促成台中、桃園、台北多贏。

江啟臣表示，松山機場遷建牽動全台空運布局，中央應把握契機，整合桃園與台中機場的發展及分工，讓中台灣扮演更積極角色。

江啟臣指出，中台灣擁有約700萬人口腹地，以及精密機械、半導體等產業基礎，機場量能應與區域發展需求同步提升。他主張加速台中國際機場第三航廈規劃建設，並整體評估跑道設施擴充與航空城發展，讓中部民眾有更多就近搭機的選擇，也為國際旅客、商務人士開拓「台中進、台中出」的便利門戶。

在聯外交通方面，江啟臣提出推動高速公路直通機場的交通規劃，加速機場捷運橘線後續規劃建設，並完善台中機場往返高鐵及中部各大轉運中心的快速公車聯營，提升轉乘效率。他強調，機場擴建必須搭配完整交通路網，才能讓服務效益擴及中台灣各縣市。

江啟臣說，隨著中科1.4奈米先進製程新廠建設推進，以及台中國際會展產業發展，商務往來與高科技運輸需求更應提前布局。他期盼結合台中國際機場與台中港的「海空雙港」優勢，強化國際商務及高科技物流服務，朝台灣第二個重要物流中心的目標邁進。

江啟臣提出，結合松機AI園區構想，串聯南軟、內科、北士科、華亞科、龍潭與竹科，再延伸至中科的后里、台中及二林園區，可望形成連結北台灣與中台灣的AI科技廊帶。透過北部軟體研發、金融創投與中部精密製造實力互補，帶動AI機器人及無人載具的研發、製造與國際合作。

江啟臣以「安臣一條心」、「北桃中多贏」呼應蔣萬安，期盼中央以整體規劃、具體時程與預算支持，促成跨城市合作，讓產業商機與建設效益擴及更多地區。