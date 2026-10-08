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公布「基港雙心」計畫 童子瑋：東岸把人帶進來西岸把人留下來

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
公布「基港雙心」計畫，童子瑋：東岸把人帶進來西岸把人留下來。圖／童子瑋競辦提供
公布「基港雙心」計畫，童子瑋：東岸把人帶進來西岸把人留下來。圖／童子瑋競辦提供

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天公布「基港雙心」計畫，未來以「東岸旅運核心、西岸國門中心」的城市發展藍圖，港口應該重新成為帶動城市發展的引擎，未來將串聯東西岸觀光、交通與消費，打造完整的新港城體驗，「東岸負責把人帶進來，西岸要想辦法把人留下來。」

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童子瑋表示，「基港雙心」第一個核心是「東岸旅運核心」，目標是「創造人流、聚客成勢」，東岸目前已經是基隆郵輪與旅運的重要門戶，未來將進一步整合東岸旅運設施、威海營區BOT開發與完整的郵輪服務機能，讓郵輪旅客抵達基隆後，不要只是下船搭車就離開，而是願意真正走進市區與商圈消費。

童子瑋說，東岸最重要的工作，就是讓郵輪經濟真正與基隆城市經濟發生連結。未來要透過更好的步行動線、旅運服務、商業空間與觀光內容，讓旅客願意在基隆吃飯、購物、停留，讓每一艘郵輪靠港都能帶動餐飲、零售、觀光與地方消費，讓港口帶來的人流真正成為基隆人的商機。

童子瑋指出，第二個核心則是「西岸國門中心」，目標是「匯聚動能、帶動投資」。他希望真正把西岸點亮起來，規劃北台灣海洋生態館作為重要觀光亮點，搭配「基港時代」大型購物中心，再串聯基隆車站與市區交通節點，讓西岸不只是一個交通門戶，更成為可以停留、消費、休閒，也能吸引投資的城市新核心。

童子瑋表示，「東岸負責把人帶進來，西岸要想辦法把人留下來」，一邊創造人流，一邊形成新的商業、觀光與產業動能，這才是「基港雙心」真正的概念。未來東西岸不能各做各的，而要彼此帶動，讓旅運、商業、觀光、交通與城市生活重新整合，把整個港區串成一座完整的新港城。不怕有人說是在「作夢」，因為所有真正改變城市的建設，最開始都來自一個對未來的想像。

公布「基港雙心」計畫，童子瑋：東岸把人帶進來西岸把人留下來。圖／童子瑋競辦提供
公布「基港雙心」計畫，童子瑋：東岸把人帶進來西岸把人留下來。圖／童子瑋競辦提供

公布「基港雙心」計畫，童子瑋：東岸把人帶進來西岸把人留下來。圖／童子瑋競辦提供
公布「基港雙心」計畫，童子瑋：東岸把人帶進來西岸把人留下來。圖／童子瑋競辦提供

童子瑋 基隆 郵輪 2026九合一選舉 基隆市選舉

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