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吳子嘉控鄭朝方胞弟恐嚇 徐欣瑩聲援促公開說明 鄭辦：不回應

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
美麗島電子報董事長吳子嘉今日偕同國民黨立委徐巧芯、新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會。記者屈彥辰／攝影
美麗島電子報董事長吳子嘉今日偕同國民黨立委徐巧芯、新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會。記者屈彥辰／攝影

國民黨新竹縣長參選人、立委徐欣瑩、徐巧芯在今天立院舉行「鄭朝方家族黑影幢幢?胞弟鄭朝名公開恐嚇」記者會，聲援美麗島電子報董事長吳子嘉。吳子嘉指控受到民進黨新竹縣長參選人鄭朝方弟弟鄭朝名多次恐嚇，徐欣瑩則要求鄭朝方及家族清楚說明，並重申陽光縣政承諾，堅定守護乾淨、法治、陽光的政治。 對此，新竹縣長候選人鄭朝方辦公室表示，針對相關抹黑，日前均已做過說明，在此不再多作回應，至於政治口水，不予回應。

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吳子嘉指控受鄭朝名近期在臉書點名吳「一定用命來跟你拚」、「到了陰間你會被舌頭好多次」，吳表示鄭朝名有黑道背景，且經律師檢視後已觸犯刑法恐嚇罪、也向北檢提告。

徐欣瑩說她與徐巧芯一起站出來，並提出四點嚴正訴求，包含要求檢警調主動偵辦、司法徹查，釐清相關恐嚇言論的法律責任；要求正視揭弊者與媒體人的人身安全，呼籲社會各界共同譴責一切以恐嚇、威脅手段打壓公共監督的行為。

徐欣瑩呼籲鄭朝方先生就家族相關的土地與利益疑雲，以及胞弟的恐嚇爭議，公開、完整地向社會說明，並承諾依法迴避、絕不護短。最後是呼籲新竹鄉親一起站出來，堅定守護乾淨、法治、陽光的政治，絕不讓黑金與恐嚇的歪風。

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