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松機遷建蔣萬安指現在有3「不同」 一定會與中央好好合作

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安今下午接受中天新聞專訪後會後受訪。圖／擷取自網路
台北市長蔣萬安今下午接受中天新聞專訪後會後受訪。圖／擷取自網路

台北市長蔣萬安今提出松山機場遷建政策願景，今天下午他接受專訪後受訪，他強調，現在時機不同、條件不同、用途不同，會持續尋求中央和市民支持；屆時看到具體成果後，回過頭大家記得是賴清德總統和蔣萬安共同成果，至於議員提到該案先到議會報告，他回，尊重議會相關程序。

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蔣萬安表示，他是第一個現任市長提出松山機場遷移，因為現在的時機不同、條件不同、用途不同。過去還沒有AI輝達總部，現在迎來了AI浪潮，至於配套條件，不管是機場捷運、五楊高架橋，台北到桃園只要36分鐘，加上桃園機場第三航廈將於2027年啟用；現在是關鍵時刻、關鍵決定。

蔣萬安說，松機遷建之後，過往規畫綠地公園，具體產業聚落，串接北市四大產業聚落，另外，90公頃相關住宅、公共設施，110公頃的綠地公園，更重要現在不只是改善交通、直接貫穿延伸，捷運興建及解決居住、產業串接問題。

媒體問到是否與相關產業取得共識及交換意見。蔣萬安說，過程中有機會和業界交換意見，持續不只跟產業界、相關都市計畫、生態及市民朋友溝通，一定希望和中央攜手合作、共同努力，不只台北、為台灣未來長遠發展、民眾福祉來共同努力。

媒體追問，行政院表示過去擔任市長期間未有討論，以及國防部意見等，蔣萬安強調，現在時機不同，AI已經來了，相關配套條件成熟，更重要是用途不同，不只是居住、生活、機能、交通、產業，其實這時間點，放眼未來整體經濟，生活發展來講，都是重要時刻，今天跟大家負責任說明未來擘劃願景，也持續尋求中央及市民朋友支持。

蔣萬安說，一定會好好和中央合作、討論，強調攸關民生經濟、台灣下一代相關福祉，很希望未來當台北AI園區成立，看到具體相關成果，能回過頭來大家記得，是賴清德總統和蔣萬安共同成果。

另外，有關民眾黨北市議員陳宥丞指，之前未曾提到松山機場遷建，希望到議會報告。蔣萬安說，尊重議會相關程序。

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