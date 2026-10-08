快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

出席新莊慈祐宮感恩餐會 李四川、蘇巧慧再度同場不同台全程零互動

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川，今天中午出席新莊慈祐宮建廟340週年暨北台灣媽祖文化節圓滿感恩餐會。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長參選人李四川，今天中午出席新莊慈祐宮建廟340週年暨北台灣媽祖文化節圓滿感恩餐會。記者黃子騰／攝影

新北市長選戰持續升溫，李四川蘇巧慧今天中午先後出席新莊慈祐宮建廟340週年暨北台灣媽祖文化節圓滿感恩餐會，兩人再度同場未同台，就連逐桌敬酒時也刻意調整動線避開全程零互動，雙方支持者也不時高喊凍蒜互相拚場，競爭意味十分濃厚。

2026九合一選舉

李四川今天中午12時30分率先到場，在新北市議長蔣根煌、市議員蔡健棠、參選人王珮宇陪同下上台致詞。李四川表示，因為媽祖的庇佑，全國國泰民安，也讓全國家家戶戶都平安大賺錢，李四川也對各間宮廟長期關懷弱勢，彌補政府照顧不到的地方，讓社會安居樂業表達最高的敬意跟謝意。

李四川也拜託鄉親支持，讓他能再回來新北市跟大家共同努力，顧好侯市長做好的建設，現在在做的要加速，規劃中的一定要落實，對於新莊副都心第二期，新莊塭仔圳等建設會全力以赴繼續完成，好好接下侯市長的這一棒。

蘇巧慧則在下午1時進場，由市議員參選人吳奕萱、陳岱吟陪同上台致詞，蘇巧慧強調自己是在地新莊的孩子，從小就在新莊慈祐宮這裡長大，慈祐宮、武聖廟、三山國王廟，都是她成長的記憶。

蘇巧慧說，真心想要讓新莊廟街、市場的文化能一代傳一代，讓年輕孩子知道先輩怎麼打拼、知道媽祖婆怎麼保佑大家。不管從哪裡來，只要同一個信仰，同樣希望台灣好，大家一起打拼、一起服務。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧逐桌致意。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧逐桌致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧偕市議員參選人吳奕萱、陳岱吟出席新莊慈祐宮建廟340週年暨北台灣媽祖文化節圓滿感恩餐會。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧偕市議員參選人吳奕萱、陳岱吟出席新莊慈祐宮建廟340週年暨北台灣媽祖文化節圓滿感恩餐會。記者黃子騰／攝影

李四川偕新北市議長蔣根煌、市議員蔡健棠與市議員參選人王珮宇逐桌向民眾致意爭取支持。記者黃子騰／攝影
李四川偕新北市議長蔣根煌、市議員蔡健棠與市議員參選人王珮宇逐桌向民眾致意爭取支持。記者黃子騰／攝影

李四川 慈祐宮 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘇巧慧參加青年論壇 對話居住正義、包租代管

蘇巧慧：21日參加少康戰情室節目 蠻期待

專家嘆餵藥案引離職潮、蘇巧慧未道歉 蘇辦：當年依職責監督

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

相關新聞

指北市4年都沒一起討論過 交通部： 松機遷移一定要審慎評估

台北市長蔣萬安提出松機遷移的政見，交通部今表示，台北市政府過去4年來都沒有與交通部討論，並強調松山機場具有重要的空運服務功能，並指出，緊急救援的時候，空勤總隊也是進駐在松山機場。

松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

台北市長蔣萬安力拚連任，今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。歷任市長選戰，松機遷移與否、存廢都引發熱議，前市長陳水扁、柯文哲都支持遷，馬英九、郝龍斌則定位成兩岸直航機場等立場，蔣再次拋出政見，成選戰新話題。

新北選戰倒數51天 藍營「固藍、搶中間、合白」再攻艱困區

新北市長選戰倒數51天，國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人接力站台，民眾黨主席黃國昌也到場力挺，競辦宣布現場突破4萬人。選戰進入最後衝刺，藍營除透過大型造勢催出支持熱度，接下來更鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，並深入三重、五股等相對艱困選區。

吳子嘉控鄭朝方家族涉恐嚇強拆民房 徐欣瑩、徐巧芯籲徹查護言論自由

美麗島電子報董事長吳子嘉控民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名在臉書恐嚇他，並控其胞兄鄭朝瀚帶人強拆民宅、威脅吹哨者等。他今日偕同國民黨立委徐巧芯、新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會，徐欣瑩力挺言論自由，宣示「陽光縣政」，要求檢警徹查恐嚇案、保護揭弊者，並籲鄭朝方公開說明家族爭議。

蔣萬安宣布規畫松機遷移做AI園區 交通部說話了

台北市長蔣萬安今早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，交通部表示，松機有重要空運服務功能，同時也是空勤總隊駐地，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。

【重磅快評】沈伯洋的捷徑走徐佳青邏輯 依舊受困同溫層

民進黨台北市長參選人沈伯洋被徵信業者監控掌握進出住處影像，北檢昨天起訴4名業者，綠營稱藍營民代嘲諷沈「被害妄想」翻車，沈伯洋更說這和抹黑他發毒品是同一群人。只是藍營質疑有警方公文為本，沈談大麻合法化也有論文可考，沈拿跟監案打藍營，和徐佳青打蔣萬安拉抬沈伯洋的選情如出一轍，沈、徐恐怕才是同一群人吧？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。