出席新莊慈祐宮感恩餐會 李四川、蘇巧慧再度同場不同台全程零互動

新北市長選戰持續升溫，李四川與蘇巧慧今天中午先後出席新莊慈祐宮建廟340週年暨北台灣媽祖文化節圓滿感恩餐會，兩人再度同場未同台，就連逐桌敬酒時也刻意調整動線避開全程零互動，雙方支持者也不時高喊凍蒜互相拚場，競爭意味十分濃厚。

李四川今天中午12時30分率先到場，在新北市議長蔣根煌、市議員蔡健棠、參選人王珮宇陪同下上台致詞。李四川表示，因為媽祖的庇佑，全國國泰民安，也讓全國家家戶戶都平安大賺錢，李四川也對各間宮廟長期關懷弱勢，彌補政府照顧不到的地方，讓社會安居樂業表達最高的敬意跟謝意。

李四川也拜託鄉親支持，讓他能再回來新北市跟大家共同努力，顧好侯市長做好的建設，現在在做的要加速，規劃中的一定要落實，對於新莊副都心第二期，新莊塭仔圳等建設會全力以赴繼續完成，好好接下侯市長的這一棒。

蘇巧慧則在下午1時進場，由市議員參選人吳奕萱、陳岱吟陪同上台致詞，蘇巧慧強調自己是在地新莊的孩子，從小就在新莊慈祐宮這裡長大，慈祐宮、武聖廟、三山國王廟，都是她成長的記憶。

蘇巧慧說，真心想要讓新莊廟街、市場的文化能一代傳一代，讓年輕孩子知道先輩怎麼打拼、知道媽祖婆怎麼保佑大家。不管從哪裡來，只要同一個信仰，同樣希望台灣好，大家一起打拼、一起服務。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧逐桌致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧偕市議員參選人吳奕萱、陳岱吟出席新莊慈祐宮建廟340週年暨北台灣媽祖文化節圓滿感恩餐會。記者黃子騰／攝影