莊競程：高虹安建設支票一再跳票 新竹不能再空轉四年

民進黨新竹市長參選人莊競程今天表示，新竹市長高虹安開出的教育、交通、民生基礎建設等核心競選支票連環跳票，更將前市長林智堅任內的建設成果攬為己有，「高虹安團隊做不來的，我來做」，呼籲市民終結市政空轉，讓新竹重回正軌。

莊競程指出，檢驗高虹安四年施政，光用她自己承諾的標準，就都已經大跳票。他列舉，第一，教育政策落後，就近入學拖到2026年才重劃學區，但沒有足夠教室、班級與學校，學區畫得再漂亮，孩子還是進不去。第二，交通藍圖混亂，大車站計畫喊停、ART不見蹤影，如今又改推輕軌，K-12學校卻選在輕軌機廠用地，政策互相打架，城市藍圖在哪裡？高虹安執政讓市民等了四年，還是在塞車。

莊競程說，第三，民生汙廢水危機，汙水處理廠目前已達110％負荷，2028年將達130％；二期擴建若2027年動工、四年興建，需至2031年才能完工，期間恐須靠抽水肥因應。第四，果菜市場遷建牛步，高虹安選前承諾加速遷建，如今仍在舊址修修補補，但修繕不等於遷建，即便規劃遷建，也應把卸貨、冷鏈、倉儲、人車分流及聯外交通一併規畫，不能只是把問題搬家。

莊競程表示，前朝好的建設應該延續，高虹安不能只收割成果、問題推給前朝，公共建設不能只看誰剪綵，也要看誰規畫、爭取經費與推動。他自己提出的政見一定負責做到，把資源找進來、把建設一項項完成，讓新竹從空轉跳票，變成真正做到。

民進黨發言人林楚茵表示，高虹安過去藉由「新竹大秘寶」等政治語言抹黑前朝，如今司法與客觀事實皆已證明林智堅清白，反而暴露出高市府團隊這四年來嚴重缺乏實質施政成果，新竹值得一個兼具中央歷練與地方服務扎實經驗的新團隊，帶領市政重回正軌。