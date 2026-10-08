快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

新北選戰倒數51天 藍營「固藍、搶中間、合白」再攻艱困區

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢。記者張策／攝影

新北市長選戰倒數51天，國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人接力站台，民眾黨主席黃國昌也到場力挺，競辦宣布現場突破4萬人。選戰進入最後衝刺，藍營除透過大型造勢催出支持熱度，接下來更鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，並深入三重、五股等相對艱困選區。

2026九合一選舉

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，最後階段首先仍是穩固基本盤，希望4年前支持侯友宜的選民，這次也能踴躍走進投票所支持李四川，將支持轉化為實際選票。

但只守基本盤還不夠。黃志雄說，中間選民也是最後階段積極爭取的對象，李四川陣營接下來將提出地方建設、教育等較中性的議題，增加中間選民的接受與認同，進一步拓展支持。

另一塊則是藍白整合。黃志雄指出，依目前掌握的民調狀況，民眾黨支持者約6成支持李四川、2成支持蘇巧慧，如何讓更多民眾黨支持者將選票集中給李四川，是藍白合作在新北的重要關鍵。

板一造勢也可看見藍白合作的布局，除黃國昌登台助講，場內也有不少民眾黨支持者。李四川競辦主任江怡臻表示，藍白合目前的效果是「1加1大於2」，目前新北整合非常順利，今天民眾黨主席及候選人都到場，也帶來許多「小草」實際支持，甚至一度位子坐滿、無法入座。

區域戰方面，黃志雄點名三重、五股等長期相對偏綠地區，是藍營較為辛苦的選區。他表示，當地有不少從南部北上生活的居民，更在意候選人與地方之間的直接互動，因此最後階段將增加李四川在相關區域的行程，「握到每一雙手」，增加與地方鄉親的互動。

黃志雄認為，侯友宜4年前在部分偏綠選區仍能取得一定票源，甚至爭取到部分綠營選民支持，地方互動是其中一項關鍵，因此最後50多天，李四川也會增加深入相對艱困選區的安排。

江怡臻表示，最後倒數階段，團隊仍會持續「一步一腳印」，把新北29區走透、反覆走，爭取每一名新北市民支持；除了強化原本支持者的投票動力與意願，做好催票、拉票，也將把目光放在尚未決定的選民。

她表示，目前仍有約2成選民尚未表態、未做決定，競辦將持續以政見及過往執政經驗，務實尋求支持。今天板一大型造勢後，選戰最後一夜也將再次回到板橋第一運動場，江怡臻表示，歡迎支持者11月27日選前之夜再次共聚板一。

從突破4萬人的大型造勢，到最後51天深入29區，藍營最後階段的打法也逐漸清晰：一方面透過大型集會凝聚基本盤及藍白支持力量，另一方面則持續下沉地方、爭取中間及未決定選民，並在相對艱困區域增加與選民直接接觸。

國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢。記者張策／攝影

藍營 新北 韓國瑜 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯合報社論／要防牆腳傾倒，藍營需先解決地方內訌

影／新北市議員王威元成立競總 致詞爆料：6日以後還會有人被抓

傳一度擬徵召李吳穎智參選台東縣長 民眾黨：只有溝通

民主黨具備優勢 民心卻未歸隊

相關新聞

指北市4年都沒一起討論過 交通部： 松機遷移一定要審慎評估

台北市長蔣萬安提出松機遷移的政見，交通部今表示，台北市政府過去4年來都沒有與交通部討論，並強調松山機場具有重要的空運服務功能，並指出，緊急救援的時候，空勤總隊也是進駐在松山機場。

松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

台北市長蔣萬安力拚連任，今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。歷任市長選戰，松機遷移與否、存廢都引發熱議，前市長陳水扁、柯文哲都支持遷，馬英九、郝龍斌則定位成兩岸直航機場等立場，蔣再次拋出政見，成選戰新話題。

新北選戰倒數51天 藍營「固藍、搶中間、合白」再攻艱困區

新北市長選戰倒數51天，國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人接力站台，民眾黨主席黃國昌也到場力挺，競辦宣布現場突破4萬人。選戰進入最後衝刺，藍營除透過大型造勢催出支持熱度，接下來更鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，並深入三重、五股等相對艱困選區。

吳子嘉控鄭朝方家族涉恐嚇強拆民房 徐欣瑩、徐巧芯籲徹查護言論自由

美麗島電子報董事長吳子嘉控民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名在臉書恐嚇他，並控其胞兄鄭朝瀚帶人強拆民宅、威脅吹哨者等。他今日偕同國民黨立委徐巧芯、新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會，徐欣瑩力挺言論自由，宣示「陽光縣政」，要求檢警徹查恐嚇案、保護揭弊者，並籲鄭朝方公開說明家族爭議。

蔣萬安宣布規畫松機遷移做AI園區 交通部說話了

台北市長蔣萬安今早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，交通部表示，松機有重要空運服務功能，同時也是空勤總隊駐地，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。

【重磅快評】沈伯洋的捷徑走徐佳青邏輯 依舊受困同溫層

民進黨台北市長參選人沈伯洋被徵信業者監控掌握進出住處影像，北檢昨天起訴4名業者，綠營稱藍營民代嘲諷沈「被害妄想」翻車，沈伯洋更說這和抹黑他發毒品是同一群人。只是藍營質疑有警方公文為本，沈談大麻合法化也有論文可考，沈拿跟監案打藍營，和徐佳青打蔣萬安拉抬沈伯洋的選情如出一轍，沈、徐恐怕才是同一群人吧？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。