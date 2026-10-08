新北選戰倒數51天 藍營「固藍、搶中間、合白」再攻艱困區

新北市長選戰倒數51天，國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人接力站台，民眾黨主席黃國昌也到場力挺，競辦宣布現場突破4萬人。選戰進入最後衝刺，藍營除透過大型造勢催出支持熱度，接下來更鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，並深入三重、五股等相對艱困選區。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，最後階段首先仍是穩固基本盤，希望4年前支持侯友宜的選民，這次也能踴躍走進投票所支持李四川，將支持轉化為實際選票。

但只守基本盤還不夠。黃志雄說，中間選民也是最後階段積極爭取的對象，李四川陣營接下來將提出地方建設、教育等較中性的議題，增加中間選民的接受與認同，進一步拓展支持。

另一塊則是藍白整合。黃志雄指出，依目前掌握的民調狀況，民眾黨支持者約6成支持李四川、2成支持蘇巧慧，如何讓更多民眾黨支持者將選票集中給李四川，是藍白合作在新北的重要關鍵。

板一造勢也可看見藍白合作的布局，除黃國昌登台助講，場內也有不少民眾黨支持者。李四川競辦主任江怡臻表示，藍白合目前的效果是「1加1大於2」，目前新北整合非常順利，今天民眾黨主席及候選人都到場，也帶來許多「小草」實際支持，甚至一度位子坐滿、無法入座。

區域戰方面，黃志雄點名三重、五股等長期相對偏綠地區，是藍營較為辛苦的選區。他表示，當地有不少從南部北上生活的居民，更在意候選人與地方之間的直接互動，因此最後階段將增加李四川在相關區域的行程，「握到每一雙手」，增加與地方鄉親的互動。

黃志雄認為，侯友宜4年前在部分偏綠選區仍能取得一定票源，甚至爭取到部分綠營選民支持，地方互動是其中一項關鍵，因此最後50多天，李四川也會增加深入相對艱困選區的安排。

江怡臻表示，最後倒數階段，團隊仍會持續「一步一腳印」，把新北29區走透、反覆走，爭取每一名新北市民支持；除了強化原本支持者的投票動力與意願，做好催票、拉票，也將把目光放在尚未決定的選民。

她表示，目前仍有約2成選民尚未表態、未做決定，競辦將持續以政見及過往執政經驗，務實尋求支持。今天板一大型造勢後，選戰最後一夜也將再次回到板橋第一運動場，江怡臻表示，歡迎支持者11月27日選前之夜再次共聚板一。

從突破4萬人的大型造勢，到最後51天深入29區，藍營最後階段的打法也逐漸清晰：一方面透過大型集會凝聚基本盤及藍白支持力量，另一方面則持續下沉地方、爭取中間及未決定選民，並在相對艱困區域增加與選民直接接觸。