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吳子嘉稱遭鄭朝方胞弟發文恐嚇　徐欣瑩籲鄭公開說明

中央社／ 台北8日電

美麗島電子報董事長吳子嘉今天表示，他遭民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名在臉書發文恐嚇，由於可能危及人身安全，已提告。國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩呼籲鄭朝方公開向社會說明，並承諾絕不護短。

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鄭朝方辦公室今天透過文字回應，針對相關抹黑，日前均已做過說明，不再多回應；至於政治口水，也不予回應。

國民黨立委徐巧芯、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩、美麗島電子報董事長吳子嘉等人，今天在立法院請願接待室召開「鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人，要求司法徹查，還新竹安全、人民樂業生活」記者會。

吳子嘉說，鄭朝方胞弟鄭朝名有幫派背景，日前在臉書發文點名他，並稱「到了陰間，你會被割舌頭好幾次」等文字，經律師檢視，已有觸犯恐嚇罪，由於可能危及人身安全，所以他已經提告，由司法機關調查。

吳子嘉也說，2023年9月，鄭朝方擔任竹北市長時，曾授權胞兄鄭朝瀚率眾進入一塊土地，強拆其上合法的建物，涉嫌侵入住宅、毀損，導致所有權人心生恐懼報警。鄭朝瀚還企圖透過關係良好的幫派，接觸揭發鄭朝方家族不法的吹哨者，過程都有整段錄音，將移送警方偵辦。

徐欣瑩表示，檢警調應主動偵辦，司法徹查，釐清相關恐嚇言論的法律責任，還原事實真相，給社會一個交代。她並呼籲鄭朝方及其家族，就相關土地與利益的疑雲，及胞弟恐嚇爭議，公開向社會說明，並承諾依法迴避、絕不護短，也呼籲新竹縣鄉親站出來，一起守護乾淨陽光的政治。

徐欣瑩 鄭朝方 吳子嘉 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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