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黃永昌再陷司法風波 同黨議員：對本人影響較大

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員黃永昌因涉嫌透過樁腳發送關廟麵賄選，遭新北檢搜索、約談。記者蔣永佑／攝影
新北市議員黃永昌因涉嫌透過樁腳發送關廟麵賄選，遭新北檢搜索、約談。記者蔣永佑／攝影

國民黨新北市議員黃永昌疑涉發放關廟麵賄選，檢方聲請羈押禁見後，新北地院今裁定100萬元交保。黃永昌所屬第8選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）今年又從10席減為9席，選情原已激烈，有國民黨籍議員認為，事件對黃永昌本人及選民觀感影響較大，對其他同黨候選人的直接衝擊則可能有限。

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檢調接獲檢舉，黃永昌疑透過樁腳或地方人士，在土城、樹林、三峽部分社區發放市價約150元的養生冬蟲夏草關廟麵。新北地檢署昨兵分多路搜索，約談黃永昌等8名被告及21名證人；檢方複訊後認為黃涉嫌違反「公職人員選舉罷免法」投票行賄罪，且有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今天裁定黃永昌100萬元交保。

黃永昌今年參選資格原本就曾出現波折。他先前因助理費案遭檢方依「貪污治罪條例」起訴，法院認定其雖以人頭不實申報助理費，但款項均用於議員職務相關事項，未挪為己用，因此不構成貪污，改依使公務員登載不實罪判刑1年、緩刑3年，並命向公庫支付200萬元，全案上訴後確定。因當時仍在緩刑期間，國民黨新北市黨部今年初曾認定黃不符參選資格。

立法院今年6月修正「公職人員選舉罷免法」，放寬受緩刑宣告者的部分參選限制，黃永昌因而重新取得參選空間，之後獲國民黨以徵召方式提名，並於9月完成登記，尋求連任；未料距投票日不到兩個月，再因疑涉賄選遭查辦。

土樹三鶯選情今年本就比上屆更擁擠。該區上屆應選10席，現任議員中，國民黨占5席，分別為林金結、黃永昌、呂家愷、江怡臻、洪佳君；民進黨4席，另有無黨籍蘇泓欽1席。今年因人口變動，應選席次縮減為9席，江怡臻也已宣布不競選連任，藍綠及其他陣營均面臨席次壓縮後的重新布局。

一名國民黨籍議員表示，黃永昌先前已有司法案件，如今又捲入賄選疑雲，最直接的影響仍會落在黃本人，「多少會影響人民對他的觀感」。不過，他分析，黃永昌長年走地方組織路線，並非以網路聲量、空戰票為主，支持結構與其他候選人有所區隔，因此事件未必直接衝擊其他同黨參選人，「對我們應該沒影響，對他自己影響比較大」。

該議員指出，黃永昌在地方經營多年，選舉主要倚靠組織動員，因此即使部分選民觀感受到司法案件影響，選票是否轉移到其他同黨候選人身上仍難判斷。不過，今年選區少掉1席，本來就提高競爭強度，黃永昌後續競選節奏及地方支持是否鬆動，仍可能成為土樹三鶯選情的變數。

另一名國民黨籍議員則說，與黃永昌共事多屆，認為黃長年勤跑地方、服務認真，案件應回到司法證據判斷。他並質疑檢方原先聲請羈押的必要性，認為黃已提供相關資料，是否需要羈押應審慎認定；新北地院最終未裁准羈押，改以100萬元交保，案件後續仍待司法釐清。

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