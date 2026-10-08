快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧：21日參加少康戰情室節目 蠻期待

中央社／ 台北8日電

繼民進黨台北市長參選人沈伯洋接受節目主持人趙少康專訪，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席活動時表示，確實也已約好就在21日將出席此節目，自己也蠻期待。

2026九合一選舉

蘇巧慧、沈伯洋及民進黨台北市議員許淑華上午出席「2026展昭世界貓咪博覽會開幕典禮」。蘇巧慧抵達活動現場後接受聯訪時做以上表示。

媒體聯訪時問及沈伯洋7日接受TVBS電視台「少康戰情室」節目專訪，此節目後續在網路點閱率衝高，蘇巧慧今天被問及是否有壓力時說，不會，因沈伯洋已是非常高的高度，既然這麼高，就不急著追求打破。

蘇巧慧說，最希望的是能夠把握每一次機會喔，像昨晚自己也跟青年座談並舉辦青年論壇，不管媒體、活動或者任何團體邀約、能辦座談及論壇都會儘量參加。

蘇巧慧表示，因最終希望就是把願景、政見能夠講給更多人聽，只要有機會能夠被認識就相信更有機會能夠被認同，希望這種機會是越多越好。至於此節目確實也已約妥就在10月21日，自己也蠻期待。

媒體詢問是否擔心主持人提問一樣很犀利，蘇巧慧說，不會，趙少康昨天詢問的問題都很專業，其實也是一般人想知道，或者是過去可能較少或面對面接觸沈伯洋，想認識沈伯洋的真實面貌，覺得都是非常好且合理的問題，希望上節目時也有機會能表達自己想法。

此外，沈伯洋聯訪時被問及出席活動是「貓派」或「狗派」時說，原本是「狗派」但先前在美國時曾遇到1隻會撒嬌緬因貓，後續就演變成喜歡貓。先前辦市民「肥皂箱」時有很多人詢問寵物政策，透過參加此活動可多了解寵物產業在台北的發展，後續會用白皮書公布寵物政策。

蘇巧慧被問及同議題時說，不管是「狗派」還是「貓派」，都是愛護毛孩的「寵物派」。2人在活動舞台致詞時也提到寵物政策，沈伯洋提出針對台北市租屋族養貓可參考日本做法等，蘇巧慧提及設寵物友善專車、增加寵物公園、提升寵物之家等政策。

2026九合一選舉 蘇巧慧 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／沈伯洋接受「決戰六都誰來當市長系列專訪」今晚8時開播

專訪／若當選市長會參加雙城論壇？沈伯洋：沒有政治前提就參加

蘇巧慧參加青年論壇 對話居住正義、包租代管

沈伯洋登少康戰情室再「破圈」？ 醫剖析拆解3重點：根本是「佯流」

相關新聞

指北市4年都沒一起討論過 交通部： 松機遷移一定要審慎評估

台北市長蔣萬安提出松機遷移的政見，交通部今表示，台北市政府過去4年來都沒有與交通部討論，並強調松山機場具有重要的空運服務功能，並指出，緊急救援的時候，空勤總隊也是進駐在松山機場。

松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

台北市長蔣萬安力拚連任，今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。歷任市長選戰，松機遷移與否、存廢都引發熱議，前市長陳水扁、柯文哲都支持遷，馬英九、郝龍斌則定位成兩岸直航機場等立場，蔣再次拋出政見，成選戰新話題。

新北選戰倒數51天 藍營「固藍、搶中間、合白」再攻艱困區

新北市長選戰倒數51天，國民黨新北市長參選人李四川近日在板橋第一運動場舉辦大型造勢，韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等人接力站台，民眾黨主席黃國昌也到場力挺，競辦宣布現場突破4萬人。選戰進入最後衝刺，藍營除透過大型造勢催出支持熱度，接下來更鎖定「固基本盤、搶中間、合白營」三條戰線，並深入三重、五股等相對艱困選區。

吳子嘉控鄭朝方家族涉恐嚇強拆民房 徐欣瑩、徐巧芯籲徹查護言論自由

美麗島電子報董事長吳子嘉控民進黨新竹縣長參選人鄭朝方胞弟鄭朝名在臉書恐嚇他，並控其胞兄鄭朝瀚帶人強拆民宅、威脅吹哨者等。他今日偕同國民黨立委徐巧芯、新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會，徐欣瑩力挺言論自由，宣示「陽光縣政」，要求檢警徹查恐嚇案、保護揭弊者，並籲鄭朝方公開說明家族爭議。

蔣萬安宣布規畫松機遷移做AI園區 交通部說話了

台北市長蔣萬安今早宣布，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。對此，交通部表示，松機有重要空運服務功能，同時也是空勤總隊駐地，任何攸關國家中長期發展的公共政策，尚需就國家整體角度審慎評估。

【重磅快評】沈伯洋的捷徑走徐佳青邏輯 依舊受困同溫層

民進黨台北市長參選人沈伯洋被徵信業者監控掌握進出住處影像，北檢昨天起訴4名業者，綠營稱藍營民代嘲諷沈「被害妄想」翻車，沈伯洋更說這和抹黑他發毒品是同一群人。只是藍營質疑有警方公文為本，沈談大麻合法化也有論文可考，沈拿跟監案打藍營，和徐佳青打蔣萬安拉抬沈伯洋的選情如出一轍，沈、徐恐怕才是同一群人吧？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。