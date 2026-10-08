蘇巧慧：21日參加少康戰情室節目 蠻期待

繼民進黨台北市長參選人沈伯洋接受節目主持人趙少康專訪，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席活動時表示，確實也已約好就在21日將出席此節目，自己也蠻期待。

蘇巧慧、沈伯洋及民進黨台北市議員許淑華上午出席「2026展昭世界貓咪博覽會開幕典禮」。蘇巧慧抵達活動現場後接受聯訪時做以上表示。

媒體聯訪時問及沈伯洋7日接受TVBS電視台「少康戰情室」節目專訪，此節目後續在網路點閱率衝高，蘇巧慧今天被問及是否有壓力時說，不會，因沈伯洋已是非常高的高度，既然這麼高，就不急著追求打破。

蘇巧慧說，最希望的是能夠把握每一次機會喔，像昨晚自己也跟青年座談並舉辦青年論壇，不管媒體、活動或者任何團體邀約、能辦座談及論壇都會儘量參加。

蘇巧慧表示，因最終希望就是把願景、政見能夠講給更多人聽，只要有機會能夠被認識就相信更有機會能夠被認同，希望這種機會是越多越好。至於此節目確實也已約妥就在10月21日，自己也蠻期待。

媒體詢問是否擔心主持人提問一樣很犀利，蘇巧慧說，不會，趙少康昨天詢問的問題都很專業，其實也是一般人想知道，或者是過去可能較少或面對面接觸沈伯洋，想認識沈伯洋的真實面貌，覺得都是非常好且合理的問題，希望上節目時也有機會能表達自己想法。

此外，沈伯洋聯訪時被問及出席活動是「貓派」或「狗派」時說，原本是「狗派」但先前在美國時曾遇到1隻會撒嬌緬因貓，後續就演變成喜歡貓。先前辦市民「肥皂箱」時有很多人詢問寵物政策，透過參加此活動可多了解寵物產業在台北的發展，後續會用白皮書公布寵物政策。

蘇巧慧被問及同議題時說，不管是「狗派」還是「貓派」，都是愛護毛孩的「寵物派」。2人在活動舞台致詞時也提到寵物政策，沈伯洋提出針對台北市租屋族養貓可參考日本做法等，蘇巧慧提及設寵物友善專車、增加寵物公園、提升寵物之家等政策。