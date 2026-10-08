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遷移松機做AI園區 學者：若能重新規畫土地 應先考量市民需求

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長蔣萬安今上午宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安今上午宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園。中興大學循環經濟學院長王升陽指出，松機涉及軍民合用與離島交通等功能，AI很重要，但是否必須搬遷機場，中間還有一段需證明的因果關係；未來若真有機會重新規畫這片土地，更應先考量市民最需要的到底是產業空間、可負擔的住宅，還是可遮蔭、降溫、防洪的綠地。

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王升陽說，松山機場該不該遷移當然可以討論，城市會改變、交通需求會改變、土地利用也應重新檢視，首都市長更應有超越任期的眼光，不能只處理眼前的事，但一位稱職的首都市長，應該懂得提出問題，也有能力把問題帶向解決。

王升陽指出，搬遷機場絕不是在地圖上把一塊土地換個顏色。松機涉及軍民合用與離島交通等功能，必須與中央相關部門協調。替代方案在哪裡？成本由誰承擔？服務如何銜接？哪些條件成立才能推動？哪些條件不足就必須調整？這些問題，不是記者會之後才交給別人傷腦筋的細節，而是政策本身。

王升陽表示，對於一位已執政近4年的市長，針對這個議題更應該追問的是，過去做了哪些研究？累積了哪些協調成果？如果現在才要啟動評估，也應坦白說明，提出研究的範圍、期限與公開方式，讓市民知道如何檢驗進度。市長的高度，也表現在他如何理解城市的需要。

王升陽說，AI很重要，但「AI很重要」與「因此必須搬機場」，中間還有一整段需要證明的因果關係。要引進什麼產業、需要多少土地、現有園區能否容納，以及電力水、交通與人才如何配合、企業的需求，能不能與居民的生活共同成立等，城市發展若只跟著熱門名詞走，很容易把產業政策做成土地開發，把公共願景說成招商廣告。

王升陽進一步指出，尤其未來若真有機會重新規畫這片土地，更應先問，台北市民最需要什麼？是產業空間、可負擔的住宅，還是能夠遮蔭、降溫、滯洪，讓人散步與喘息的大面積綠地？不同用途如何配置，才能讓利益由更多市民享。

王升陽表示，土地的價值，不能只看能蓋多少樓、吸引多少投資。孩子有沒有地方奔跑，長者能不能安心走路，酷暑時有沒有樹蔭，暴雨時城市能否承受，都是首都市長應該放在心上的事。

王升陽說，市長不必是航空、國防、都市計畫與產業發展的專家，但必須知道什麼問題需要專家，什麼分歧需要協商，什麼資訊必須公開；而好的幕僚團隊，應該幫市長辨認政策的困難，讓他在宣布之前就掌握關鍵條件。只有聲量、沒有準備的提案，最後往往把責任留給行政體系，把等待留給市民。

王升陽認為，長期政策當然可以在選舉期間提出，也不必在一個任期內全部完成，但市長應清楚交代下一個任期能完成哪一步、要交出哪些成果、市民用什麼標準判斷他有沒有做到。另外，願景可以跨越任期，但責任必須落在任期之內。

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