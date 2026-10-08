蘇巧慧餵藥案釀親師對立 李四川：如果有做錯，應該要給人家一個道歉

國民黨新北市長參選人李四川今天出席新莊慈祐宮建廟340週年暨北台灣媽祖文化節圓滿感恩餐會，針對幼兒園餵藥案爭議，李四川指出政治人物最主要一定要讓市民安心，蘇的發言造成幼教老師及家長恐慌，「如果有做錯，應該要給人家一個道歉。」

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣昨天批評，在新北餵藥案當中，蘇巧慧公開說小朋友身上檢驗出有毒，結果最後是烏龍一場，造成親師對立，很多老師離職，但蘇巧慧都沒有一句道歉。李四川被問及時強調，蘇巧慧在餵藥案談了相當多，造成幼教老師、家長的恐慌。如果有做錯，應該要給人家一個道歉。

關於李四川10月19號將到淡江大學參加學生論壇，蘇巧慧先前曾評論李不參加，做法跟先前抹黑張淑娟、管中閔一樣。李四川表示，謝謝淡江大學學生會的邀請，會就年輕人需要的包括通勤、居住、就業這些問題跟他們討教，期待能夠傾聽大家的意見，會把這些意見納入政見，往後當市長時會來執行。

針對民眾黨議員候選人林子宇質疑蘇巧慧掛的看板上面寫市長是靠精神勝利法，李四川直言現在新北市的市長是侯友宜，自己會努力跑遍29區，傾聽所有市民的聲音，好好的接下侯友宜這一棒，一棒接一棒，讓新北市越來越好。

昨天有媒體公布最新民調，板橋部分雙方差距有縮減，呈現激戰，今晚李四川將到板橋湳雅夜市掃街，是否想加強板橋的支持度？李四川說所有的民調都會參考，不管哪一個區域都是我的本命區，會持續加強傾聽所有市民的聲音。

李四川偕新北市議長蔣根煌、市議員蔡健棠與市議員參選人王珮宇逐桌向民眾致意爭取支持。記者黃子騰／攝影