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松機遷移向中央喊話 蔣萬安：大家會記得這是和賴清德共同努力成果

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。記者曾學仁／攝影

選戰倒數，台北市長蔣萬安上午宣布松機遷移政見，是第一個現任市長提出此政見，中央恐有阻力。對此，蔣萬安下午接受中天網路節目「綠也掀桌」專訪時，也喊話未來有一天松機遷移「大家會記得這是賴清德和蔣萬安共同努力的成果」。

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蔣萬安下午接受這次選戰首場專訪，參加中天網路節目「綠也掀桌」，主持人為主委郭正亮和李珮瑄，上午宣布的松機遷移政見，也成焦點之一。

郭正亮指出，松機遷移，限高解除對周邊土地的開發很重要，但如何去說服中央政府？且挑戰可能在國防部，事實上軍用土地在松機占58%，總統行政專機、空勤的救援，還有首都的防衛任務，都排在松指部。

郭正亮說，立法院國防委員會要請國防部來做報告，估計國防部會抗拒，因為這個政見他以前也選舉也提過，另外還包括李應元、姚文智啦、黃珊珊都提過，還有人嘲笑「提過的都沒有當選」。

蔣萬安表示，這絕對是需要中央地方共同攜手合作，拋下很多政治的成見，一起努力，不止為台北市，更為台灣未來長遠發展打下深厚基礎，一起共同努力。

蔣萬安坦言，國防的需求，當然無可回避，所以這一定是地方中央好好攜手共同坐下來討論，交換意見，但現在面對新形態的戰爭模式，其實應該重新思考現在整個相關的配置、布建。

他說，舉例來講，無人機基本上起降已經完全擺脫傳統跑道的需求，再加上新形態的戰爭模式，不對稱戰爭，其實已經在思考轉換，從單一集中變成分散式的布建，且目前松山機場其實已經沒有戰鬥機的聯隊，大部分就是行政專機，所以不只是軍方國防的需求，其實這都可以討論。

蔣萬安說，很多醫療後送或救災需求，其實直升機其實就可以大部分來解決這些問題，當然可以保留少部分直升機起降的需要，這些都可以來解決。

他說，不能讓遷離松機讓國防打折，應該重新思考，也重新盤點跟檢視相關國防需求，所以很願意跟國防部、交通部、民航相關單位大家一起好好檢視。

蔣萬安說，當然他也希望未來有一天當松機遷移，打造台北未來園區，讓產業串聯，提供住宅，滿足各項的需求，打造大面積的公園綠地，以及打通台北交通的任督二脈，「大家會記得這是賴清德和蔣萬安共同努力的成果」。

台北市長蔣萬安下午接受這次選戰首場專訪，參加中天網路節目「綠也掀桌」，主持人為主委郭正亮和李珮瑄。圖／取自網路直播畫面
台北市長蔣萬安下午接受這次選戰首場專訪，參加中天網路節目「綠也掀桌」，主持人為主委郭正亮和李珮瑄。圖／取自網路直播畫面

2026九合一選舉 松山機場 蔣萬安 台北市選舉

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