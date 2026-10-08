賴清德將為王美惠站台 張啓楷拋輕軌三問、批中央輔選

民進黨嘉義市長參選人王美惠11日將成立競選總部，賴清德總統預定南下站台。藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷今天表示，中央官員接連到嘉義，反映民進黨選情緊張，並要求賴清德回答嘉義輕軌究竟何時核定、動工。他也回應近期毒品除罪化及廢死爭議，表態堅決反毒、反對廢除死刑。

張啓楷今天公布敬老卡、假牙補助、全齡友善社宅及壯世代就業等四大政見。媒體詢問賴清德總統11日將為王美惠站台，如何看待目前選情？張啓楷表示，過去一個多月，交通部長、內政部長及衛福部官員接連南下，如今連總統都要親自到場，顯示民進黨選情告急。

張啓楷說，中央官員關心地方建設是好事，但不能「假公務之名、行輔選之實」。2022年民進黨嘉義市長參選人李俊俋曾提出興建兩條輕軌政見，至今已過4年，中央應給嘉義市民明確交代。他要求賴清德11日到嘉義時，直接回答輕軌何時核定、何時動工，以及何時能通車進入嘉義市，而非再開選舉支票。

針對民進黨立委沈伯洋過去有關毒品除罪化的言論引發討論，張啓楷表示，自己堅決反毒，認為毒品危害個人、家庭及下一代，政府應加強查緝、防制與戒治。他質疑沈伯洋過去與現在說法不同，也要求王美惠表態是否支持毒品除罪化及大麻合法化。

至於近期法院判決再度引發死刑存廢討論，張啓楷表示，他與台北市長蔣萬安立場一致，明確反對廢除死刑，認為重大犯罪被害人及家屬的痛苦不應被遺忘，也呼籲王美惠說清楚對死刑存廢的立場。

在市政方面，張啓楷提出四大政見，包括提高敬老卡搭乘計程車單趟補助上限至100點、65歲以上健保補助、放寬假牙補助至65歲以上且設籍滿5年者，裝置及篩檢費最高補助4.5萬元，預估每年經費約2.8億元。

另規畫利用北港路、嘉北車站開發區土地興建全齡友善社宅，整合醫療與長照服務；壯世代就業則主張運用中央既有補助，由市府採1比1對等加碼，鼓勵企業聘用及留任中高齡勞工，並改善工作環境。

張啓楷也批評王美惠日前提出的部分高齡政策，與市府既有措施重疊，認為市長參選人應熟悉市政，提出具體可行的政策。壯世代學院院長吳春來則表示，嘉義市具備發展壯世代政策的條件，期待未來從高齡友善城市進一步推動就業、健康及終身學習。

對於張啓楷的批評及喊話，王美惠仍未回應。其助理表示，王美惠今天上午前往立法院，適逢立法院召集委員選舉，未進一步回應相關議題。

嘉義市長參選人張啓楷今天舉辦壯世代政見發表活動，吸引支持者到場聆聽，除公布四大政見，也回應媒體對嘉義市長選情及中央官員南下輔選的提問。記者李宗祐／攝影

嘉義市長參選人張啓楷今天表示，賴清德總統11日將南下為王美惠站台，應向嘉義市民交代輕軌建設何時核定、動工，而非再開選舉支票。記者李宗祐／攝影

藍白共推嘉義市長參選人張啓楷（右三）今天公布四大壯世代政見，邀集壯世代及退休軍公教團體代表出席，共同討論高齡福利與就業政策。記者李宗祐／攝影