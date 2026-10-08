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影／陳宛毓指控競總「鴨霸硬上工」 李余典：選舉操作

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
「小歐盟」新北市議員參選人陳宛毓（右），上午和台北市議員參選人李惠暄律師一起召開記者會，指控尋求連任的民進黨新北市議員李余典與參選三重區錦田里長的兒子李余穎偉未經屋主同意，逕與租客協議便擅自將房屋改為競選總部。記者林昭彰／攝影
「小歐盟」新北市議員參選人陳宛毓（右），上午和台北市議員參選人李惠暄律師一起召開記者會，指控尋求連任的民進黨新北市議員李余典與參選三重區錦田里長的兒子李余穎偉未經屋主同意，逕與租客協議便擅自將房屋改為競選總部。記者林昭彰／攝影

「小歐盟」新北市議員參選人陳宛毓，上午指控尋求連任的民進黨市議員李余典與參選三重區錦田里長的兒子李余穎偉未經屋主同意，逕與租客協議便擅自將房屋改為競選總部。李余典認為這是選舉操作，將與律師研究之後再說明。

2026九合一選舉

代表小民參政歐巴桑聯盟參選三重、蘆洲區市議員的陳宛毓，上午與同黨籍台北市中山、大同區市議員參選人李惠暄律師一起召開記者會，聲明是受屋主委託陳情，批評李余典父子仗勢欺人「鴨霸硬上工」，並呼籲參選市長的民進黨新北市黨部主委蘇巧慧出面約束黨籍議員。

陳宛毓說，位於三重區市前街的店面是由屋主出租給1家廣告招牌行，租客再轉手供李余典父子使用，打算成立競選總部。李余典9月18日晚間曾致電洽借房屋，屋主表達不希望房子作為政治用途當場拒絕。

雙方原訂21日再討論，但隔天19日工人已開始搭鷹架看板。屋主家人趕抵要求停工拆除無效，里長、警方及李余典到場協調，工程並未因此停止。事後屋主向其他市議員、立委、調解委員會、民進黨新北市黨部陳情，問題始終未解決，只好寄出存證信函以書面表明不同意的立場。

李惠暄律師表示，本案涉及屋主、承租人及實際使用房屋的李余典父子三方，租賃契約已明確限制轉租、出借，屋主也從未同意將房屋交由第三人作為競選總部使用，若李余典父子無其他合法占有權源，屋主可依民法第767條主張所有物返還請求權，要求排除侵害。

但距離投票只剩51天，即使提告等候開庭再到法院判決，選舉早已結束，即便屋主最後打贏官司，競選總部早已完成政治目的，期間造成的權益侵害將無法彌補，因此呼籲李余典父子尊重屋主意願，立即停止侵害，保障小市民依據租約「說不」的權利。

對此，李余典認為是選舉操作，他說與屋主的家族是幾代世交老鄰居，祖輩甚至有共同持分土地，他向屋主協商成立競選總部，但對方家族長輩可能受到其他競選陣營施壓而持反對意見，後續將繼續協商，而鷹架看板已向三重區公所依法申請許可，也將與律師研究之後再詳細說明。

李余典 歐巴桑聯盟 蘇巧慧 競選總部 2026九合一選舉 新北市選舉

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