松山機場存廢成選戰話題 歷任台北市長立場看法

台北市長蔣萬安力拚連任，今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。歷任市長選戰，松機遷移與否、存廢都引發熱議，前市長陳水扁、柯文哲都支持遷，馬英九、郝龍斌則定位成兩岸直航機場等立場，蔣再次拋出政見，成選戰新話題。

前市長陳水扁於1995年任內曾表示，松山機場遷移是遲早問題，也許可以選擇在淡水、八里一帶；對於松山機場周邊的噪音問題，會考慮調降土地稅捐和地價調整；陳也指示成立松山機場遷建研究小組，松山機場絕對要遷，只是時間早晚的問題。

1998年市長選舉，國民黨參選人馬英九主張，高鐵完工後，松山機場遷建應可獲得認同。

2002年市長選舉，力拚連任的馬英九希望未來能在兩岸直航時，松山機場成為直飛大陸的機場，前提是兩岸談妥三通以後才可行；民進黨對手李應元則提出松山機場改變功能案，高鐵完工，北市可於24分鐘內到達桃園中正機場，松機則改成中央首都公園。

2006年市長選舉，力拚連任的國民黨市長郝龍斌則規畫推動松山機場為兩岸直航機場，終極目標是在台北近郊找到適當地點遷建松山機場，然後由市民決定是否要機場改成綠地公園；民進黨參選人謝長廷提出遷建松山機場，政見主張闢為親水公園、河岸住宅及經貿複合區。

2014年市長選舉，無黨籍參選人柯文哲主張松山機場應該遷移，這對北市長期發展有利，是正確的政策方向；2018年市長選舉，民進黨參選人姚文智主張廢除松山機場，打造成中央公園。

2022年市長柯文哲認為，松山機場可以廢掉，但先決條件是桃園機場要能把松山機場的功能取代，要怎麼做，這有SOP，這一個是國家層面的題目，他認為可行但要有配套措施。