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新北選戰倒數 綠營陸空戰並進「撐到最後比誰犯錯少」

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，日前前往清水祖師廟參拜，在廟口向民眾揮手致意。聯合報系資料照
民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧，日前前往清水祖師廟參拜，在廟口向民眾揮手致意。聯合報系資料照

選戰倒數51天，新北藍營拚團體戰，民進黨從9月5日板橋競總大型造勢後，近期展開議員聯合競總與分區造勢一路深入29區，最終要在11月27日選前重回板橋大型造勢，「陸空戰並進」策略全面催票。民進黨新北市黨部執行長高碩呈表示，不只要持續拚造勢，更要透過議員地方組織深入基層，讓選民重新檢視蘇巧慧過去800多天的努力；選戰最後關頭就是「比誰犯錯得少」。

2026九合一選舉

高碩呈指出，民進黨選戰節奏其實從年初就已經確定，9月5日完成新北競總首場大型造勢後，進入分區議員聯合競總造勢階段，接下來持續深入各區，透過每名議員不同的地方網絡與組織，讓蘇巧慧直接接觸選民。

他表示，目前已成立約34個後援會，目標朝50個推進，分區造勢也預計達50場左右29區都要顧，搭配市場、地方活動及議員聯合競總，持續增加與基層選民接觸的頻率。

高碩呈分析，新北與台北的選戰型態不同，城鄉差距較大，不能只靠議題與網路聲量，須陸空戰並進，尤其部分鄉鎮對新聞熱點未必能即時掌握，更需要候選人親自走入地方，讓選民直接看到候選人，接觸較難接觸的選民。

高碩呈表示，有不少人選戰最後才會開始注意候選人，最後如何讓候選人過去表現，包括近一年競選過程甚至過往政績，怎麼讓大家看到會是重點。

尤其撐到這個階段，雙方都會更加謹慎，「比誰犯錯得少」會是關鍵因素之一。

綠營 新北 藍營 2026九合一選舉

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