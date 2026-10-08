松機遷移助攻「北台八縣市」？蔣萬安：打造北台八縣市科技廊帶

選戰倒數，台北市長蔣萬安上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，宣布松機遷移，強調這不僅是台北市一個城市整體的城市再生，更是串接了包括新北市、桃園、新竹縣市、苗栗、基隆和宜蘭，未來將打造北台八縣市首都科技廊帶。

蔣萬安指出，新北市部分，將會結合新北市長參選人李四川所提出，透過輕軌、通過快速道路可以連結到包括新北市的蘆洲、五股、板橋、土城。

蔣萬安表示，松機遷移未來可以串連包括桃園各個產業園區以及桃園機場，就會結合由張善政市長、鍾東錦縣長，還有包括高虹安市長、徐欣瑩委員共同倡議的「桃竹苗大矽谷推動方案」。

蔣萬安說，同樣也會串接包括基隆謝國樑市長所提出、力推的基隆智慧科技園區，以及吳宗憲委員在宜蘭力推的宜蘭科學園區。完成陸海空整體的整合，就是要創造、打造一個AI黃金的生活圈。