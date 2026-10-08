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蔣萬安規畫遷移松機 葉匡時：非常贊同這個世紀大計畫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，將松機及周邊約300公頃土地打造為AI園區。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，將松機及周邊約300公頃土地打造為AI園區。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。交通部前部長葉匡時今天在臉書指出，他非常贊同松山機場遷移的構想。

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葉匡時指出，他2016年辭任交通部長不久，蔣萬安那時是立委，曾拜訪他討論松山機場遷移的可行性。葉匡時當時告知，從長遠發展看，贊成松山機場遷移，但要等桃園機場第三航廈與第三跑道完工營運後，才能遷移松山機場。現在桃機三航厦已開始試營運，三跑道再幾年就能完工，應該開始討論規畫松機遷移之事。

葉匡時表示，目前台北市到桃園機場非常方便，40-60分鐘內可到達，松山機場遷移不會對台北市民出國造成太多不便，但該用地如能釋出，對北北基發展都是大利多。

葉匡時說，很高興見到蔣市長有這個魄力來進行這規畫，希望交通部及中央各相關單位，可以從國家長遠發展、認真專業地與台北市共同完成這個世紀大計畫。

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