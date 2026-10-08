「城市改變需要大破大立」蔣萬安松機遷移提到這7位歷任台北市長

台北市長蔣萬安上午舉辦「打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力」記者會，宣布松機遷移。蔣萬安指出，城市的改變，需要大破大立，也列舉歷任7市長的政績，每一次的進步，都是決策者在關鍵時刻做出開創性的決定。

蔣萬安指出，如果沒有林洋港、李登輝等市長，當時興建翡翠水庫，今天不會有大台北地區乾淨、充沛的水源；如果沒有黃大洲市長力排眾議，堅持闢建大安森林公園，今天台北市中心不會有珍貴的綠地。

蔣萬安也說，從陳水扁市長戶政現代化、馬英九市長垃圾不落地，到郝龍斌市長1999、YouBike，再到柯文哲市長拆除忠孝橋，以及東西區門戶再造計畫。其實，台北一直以來，都面對時代的考驗，

每一次的進步，都是決策者在關鍵時刻做出開創性的決定。

「AI黃金世紀，從台北開始」。蔣萬安表示，要將城市發展成果提供更多在公共建設、社會福利、改善交通、居住，提升所有市民的生活品質。

蔣萬安指出，AI世紀來了，輝達進來了，台灣一項世界契機也到來，一定要抓緊這個機遇，北市的藍圖，其實松山機場周邊，整體300公頃的腹地，包含100 公頃AI產業聚落、包含90公頃國際永續的生活聚落，以及包括110公頃台北中央綠地公園；以及打開570公頃，受限於航高限制相關的都市更新劃定地區；也會全面的提升北台灣8縣市整體科技產業的發展。同時，打通交通的任督二脈。

蔣萬安指出，其實輝達曾經考慮過松南營區。所以松機遷移後，很願意以松南營區、松機南側，來和中央攜手整合規畫，打造全新的台北AI園區。而從最底層的晶片到最終軟體應用，其實這條產業鏈上面有200家台灣本土的企業，包含了台積電在內，50家上市櫃公司，以及150家未上市的企業和團隊。

另一方面，蔣萬安指出，未來在整個松機園區，將會迎來6萬5千名就業人口，再加上我們規畫90公頃，至少3萬5千的住宅人口，至少10萬人的生活聚落，也帶來龐大的消費動能。所以，這12兆會外溢包括，各項跨國專業的服務、法律、金融、會計、投資、還有各項高階的消費。

蔣萬安表示，這不僅是台北市一個城市整體的城市再生，其實更是串接了包括新北市、桃園、新竹縣市、苗栗、基隆和宜蘭，所以未來就是打造北台八縣市首都科技廊帶。