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蔣萬安欲將松機遷移量能轉給三航 桃機：過去4年北市府未提出及討論
台北市長蔣萬安今宣布規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區、住宅及公園，而松機的運量將由桃園機場第三航廈吸收。桃園機場公司代理董事長陳彥伯表示，過去4年台北市府並無提出或討論相關議題，桃機三航及第三跑道當初規畫時，也無納入松機遷移的考量。
蔣萬安今天指出，AI時代已來敲門，台北必須迎向AI，但需地理位置好且能串聯各園區的大面積土地，而松機與周邊共300公頃腹地是最佳解方，並提出松機遷移的規畫，將其腹地作為AI園區及住家公園，而松機的量能則全轉移到桃機即將完工啟用的第三航廈及第三跑道。
陳彥伯表示，這4年以來，台北市政府都沒有提出或與桃機討論這個議題，松山機場具有重要的空運服務功能，現在有直飛羽田、首爾、上海等，兼具國際及兩岸航線，也是國內離島與東部重要樞紐。
另外，國家緊急救援時出動的空勤總隊，也是進駐在松機。國家重要公共議題，各方討論都予以尊重，但牽涉民航、都市發展、離島交通議題，需要審慎評估。
蔣萬安稱可由桃機三航及第三跑道負擔松機量能。陳彥伯說，機場公司是依照桃園國際機場園區綱要計畫下，進行第三航廈、第三跑道的建設，當時的規畫中，並無把松山機場遷移的議題納入。
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