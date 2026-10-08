彰化選戰開火！邱建富質疑農水署人事 陳素月：別波及無辜家人

彰化縣長選舉不到兩個月，彰化縣長參選人邱建富今開記者會質疑參選人陳素月，其子曾任農水署彰化管理處約僱人員，要求將任用資格與程序完整公開接受社會檢驗。陳素月對此回應，兒子已成年，當時是自行投履歷應徵，自己並未阻止也未曾安排，呼籲競爭者回歸政見論述，勿無的放矢。

邱建富針對陳素月提出質疑，「農水署彰化管理處分機353的張先生，是不是你的兒子？如果是，他當初到底是怎麼進去的？」邱建富指出，外界質疑原本透過甄選進用的資訊專業人員，在同一時期遭調離資訊室，隨後又有立委關係人進入資訊室任職。因此，相關職缺何時設置、如何甄選、人員何時異動，以及彼此之間是否存在關聯，都應由具權責的獨立機關調查釐清。

對此陳素月今日表示，邱建富為此開記者會讓她很難過。她強調，每個人家庭生活都是隱私，不希望選舉家人被波及，且兒子已是成人，想去哪裡上班是他的自由。當初職缺是公開徵才，是兒子自己應徵投履歷，她沒有阻止或替他安排，他上班後對認為興趣不在此就離開了。

陳素月也說，她不是農水署的主管，沒有利益迴避的問題，就算是監督單位，但也不會干預單位預算的執行。她希望競爭者要回歸到政見與政策論述，不要無的放矢。