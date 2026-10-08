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彰化選戰開火！邱建富質疑農水署人事 陳素月：別波及無辜家人

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長選舉不到兩個月，彰化縣長參選人邱建富今開記者會質疑參選人陳素月其子曾任農水署彰化管理處約僱人員，要求將任用資格與程序完整公開接受社會檢驗。記者劉明岩／攝影
彰化縣長選舉不到兩個月，彰化縣長參選人邱建富今開記者會質疑參選人陳素月其子曾任農水署彰化管理處約僱人員，要求將任用資格與程序完整公開接受社會檢驗。記者劉明岩／攝影

彰化縣長選舉不到兩個月，彰化縣長參選人邱建富今開記者會質疑參選人陳素月，其子曾任農水署彰化管理處約僱人員，要求將任用資格與程序完整公開接受社會檢驗。陳素月對此回應，兒子已成年，當時是自行投履歷應徵，自己並未阻止也未曾安排，呼籲競爭者回歸政見論述，勿無的放矢。

2026九合一選舉

邱建富針對陳素月提出質疑，「農水署彰化管理處分機353的張先生，是不是你的兒子？如果是，他當初到底是怎麼進去的？」邱建富指出，外界質疑原本透過甄選進用的資訊專業人員，在同一時期遭調離資訊室，隨後又有立委關係人進入資訊室任職。因此，相關職缺何時設置、如何甄選、人員何時異動，以及彼此之間是否存在關聯，都應由具權責的獨立機關調查釐清。

對此陳素月今日表示，邱建富為此開記者會讓她很難過。她強調，每個人家庭生活都是隱私，不希望選舉家人被波及，且兒子已是成人，想去哪裡上班是他的自由。當初職缺是公開徵才，是兒子自己應徵投履歷，她沒有阻止或替他安排，他上班後對認為興趣不在此就離開了。

陳素月也說，她不是農水署的主管，沒有利益迴避的問題，就算是監督單位，但也不會干預單位預算的執行。她希望競爭者要回歸到政見與政策論述，不要無的放矢。

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