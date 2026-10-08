【重磅快評】沈伯洋的捷徑走徐佳青邏輯 依舊受困同溫層

民進黨台北市長參選人沈伯洋被徵信業者監控掌握進出住處影像，北檢昨天起訴4名業者，綠營稱藍營民代嘲諷沈「被害妄想」翻車，沈伯洋更說這和抹黑他發毒品是同一群人。只是藍營質疑有警方公文為本，沈談大麻合法化也有論文可考，沈拿跟監案打藍營，和徐佳青打蔣萬安拉抬沈伯洋的選情如出一轍，沈、徐恐怕才是同一群人吧？

林姓及鞠姓香港籍男子前年委託徵信負責人鄭永津等人跟監沈伯洋，北檢昨天偵結起訴。案情公開後，綠營如獲至寶大作內宣 ，批藍委王鴻薇質疑沈被跟監的說法是「被迫害妄想症」，是認知作戰；沈伯洋更說當時抹黑他被害妄想的藍營民代全翻車，這群人也在這禮拜抹黑他要發毒品。

沈伯洋參選以來常有金句，最有名的是援引日本知名動漫《JOJO的奇妙冒險》的名言「最短的捷徑就是繞遠路」，作為他參選的從政敘事。聽起來新鮮，但沈拿檢方偵結的跟監案來「修正」過去自己的毒品主張，真的是最短捷徑？

跟監案和沈伯洋過去的毒品主張，根本是兩回事。王鴻薇發函刑事局要求徹查且要保護沈安全，她抱怨「真的是狗咬呂洞賓，不識好人心」，如果青鳥側翼要追究的話，應去追究內政部長劉世芳，為什麼刑事警察局函覆「查無不法」？

要釐清的是，王鴻薇當時的論述是依據台北市警局與刑事局的回覆公文，公文確實寫著查無偷拍與不法事實，王也並未直指沈伯洋是「被害妄想症」，而是加註「我不是醫生無法斷定」，現在北檢證實跟監案為真，又怎能直接推導為王「翻車」？

王鴻薇根據警方公文提出質疑是合理的監督，發言有所本，「看公文說話」變成翻車，如果連官方公文都不能信，立委要如何監督政府？警方也許當時有苦難言，如今案件偵結，內政部與警政署總應好好說明，而非坐看藍委被奚落吧？

沈伯洋敘事很有一套，但拿跟監案企圖「洗白」12年前的毒品主張，稍有認知者很容易發覺有很大破綻，沈伯洋這次真的失分了。

王鴻薇的質疑有公文為本，沈伯洋毒品主張的「那一本」至今猶在。2014年他在討論大麻的臉書貼文中自詡是犯罪學專業，貼文寫「大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的」，後來又發表文章抨擊懲罰導向的毒品政策，除罪化、協助藥癮者與管制毒品列為方案，「如果除罪化對某些人過於偏激，那麼台灣至少可效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭」。

白紙黑字依舊清晰，難怪國民黨文傳會主委陳以信要提點沈伯洋，除罪化與合法化是兩個不同概念，要求沈伯洋別再問A答B。

合法化也好，除罪化也罷，沈伯洋都提過，現在應花多心思談清楚，而不是玩髮夾彎，再拿跟監案綁定髮夾彎，直到昨天上少康戰情室還硬拗2014年說的提供毒品是指美沙冬，這是市長參選人應有的論述嗎？到底是誰在抹黑誰？

沈伯洋如今改口不主張毒品除罪化，並以「研究不等於主張」回擊質疑，但藍委拿政府公文質疑都不行，沈伯洋就可以拗「研究不等於主張」？沈氏的從政事敘事果然不同凡響。

徐佳青引爆民意炸鍋，請辭僑委會委員長只為選情止血，辭前還用盡殘值以「打A並不會救到B」、「不會使得有些人變成會講英文」狂打蔣萬安 ，對照沈伯洋先打跟監案翻車，再把質疑跟監案的藍營人士劃為抹黑發毒品的同一群人，這種邏輯真的只有綠營的人才懂，沈其實並未突破同溫層。