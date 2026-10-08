酸蔣萬安當年說不該倉促提出 政院：松機遷移應與中央討論

台北市長蔣萬安提出松機遷移的政見，行政院今表示，政院也是今天才得知這項訊息，對此感到訝異，指北市府在提出主張前未與中央討論，建議北市府應該要與中央討論。

蔣萬安今宣布將打造台北AI園區，規畫松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。行政院發言人李慧芝表示，蔣萬安在4年前針對相關議題，有提到相關規畫要審慎嚴肅的面對，絕對不是一到選舉的時候就倉促提出。

李慧芝表示，行政院對於北市府提出相關主張感到非常訝異，指北市府沒有與中央討論，並認為松機遷移牽涉到非常多的部會，建議北市府應與中央溝通討論。