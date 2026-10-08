蔣萬安拋松機遷移 陳玉珍喊樂觀其成：離島機位與接駁配套要完善

台北市長蔣萬安今宣布規畫遷移松山機場，將300公頃用地改建為AI園區、住宅及公園，原有運量則由桃園機場第三航廈吸收。針對是否影響離島居民往返，國民黨立委、金門縣長參選人陳玉珍表示，金門鄉親最在意的是機位供給，若要遷移松山機場，應確保大型客機調度能滿足離島居民需求，並妥善規畫交通接駁。

陳玉珍表示，離島居民最在意的就是機位，往返台灣本島最重要的是機位問題。若松山機場遷移至桃園機場第三航廈，有兩項配套必須注意。首先，大型客機的調度應充分補足離島居民往返台灣本島的機位需求；其次則是交通接駁。許多金門鄉親居住在中永和、三重一帶，這些地區距離松山機場或桃園機場相差不大，因此如何妥善規畫專案接駁、行駛路線及運輸載具，相當重要。

陳玉珍指出，北北基桃作為共同生活圈，蔣萬安市長希望將松山機場現址打造為「台北AI園區」，是非常正面的構想，金門身為台澎金馬的一分子，也樂觀其成。至於離島居民的交通權益，包括機位供給及接駁安排等，她相信蔣萬安會提出完善的配套措施。